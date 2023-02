Onde assistir a Triângulo da Tristeza, filme indicado ao Oscar 2023

Triângulo da Tristeza (Triangle of Sadness), indicado ao Oscar 2023 na categoria de Melhor Filme, chegará ao catálogo do Amazon Prime Video no dia 2 de março, conforme anunciado na última sexta-feira (17). Com direção e roteiro de Ruben Östlund (The Square: A Arte da Discórdia), o longa sueco foi lançado oficialmente em fevereiro aqui no Brasil, pela distribuidora Diamond Films. Estrelado por Harris Dickinson e a atriz Charlbi Dean, que faleceu em agosto de 2022 após uma sépsis bacteriana, a trama acompanha o naufrágio de um cruzeiro de super-ricos e os sobreviventes presos em uma ilha deserta.

Com duas horas e meia de duração, o projeto cinematográfico estreou no Festival de Cinema de Cannes em maio de 2022. Se você está maratonando os indicados ao Oscar deste ano, confira, a seguir, mais detalhes de Triângulo da Tristeza, como sinopse, elenco e repercussão.

Longa-metragem de drama é estrelado por Harris Dickinson e a falecida atriz Charlbi Dean

Enredo de Triângulo da Tristeza

A história, a princípio, se passa dentro de um cruzeiro de luxo, liderado por um capitão alcóolatra e comunista, onde super-ricos, incluindo modelos, influencers, magnatas do mundo bélico e mais, passam férias rumo a destinos paradisíacos. Porém, quando o navio é atacado por piratas em uma noite repleta de tormenta, o cruzeiro naufraga. Os poucos sobreviventes do acidente marítimo, então, nadam até uma ilha remota e é nesse arco narrativo que os papéis hierárquicos se invertem: a única pessoa que sabe sobreviver no lugar inóspito é uma faxineira filipina. A partir deste fato uma nova "ditadura" social começa e os personagens passam a questionar os papéis de gênero.

Assim, em uma sátira ácida, semanas se passam na ilha deserta até que os náufragos encontram sinais de civilização. A dúvida que fica é se eles aprenderão uma lição ou retornarão ao estilo de vida dividido por classes antes do acidente?

Elenco

Além de ser estrelado por Harris Dickinson (Um Lugar Bem Longe Daqui) no papel do modelo Carl e a atriz Charlbi Dean (Raio Negro) interpretando a influencer Yaya, o elenco de Triângulo da Tristeza ainda é contemplado com nomes como Woody Harrelson (Jogos Vorazes), Dolly De Leon (A Interrupção), Vicki Berlin (Divertida Mente), Carolina Gynning (Viveram Felizes para Sempre), Hanna Oldenburg (Blood Runs Cold), Zlatko Burić (Espírito Jovem), Iris Berben (Voando Alto), Henrik Dorsin (Grotesco) e Sunnyi Melles (O Despertar de Motti).

Repercussão e prêmios

Aclamado pela crítica, Triângulo da Tristeza coleciona vários prêmios de grandes festivais internacionais de cinema, tendo como exemplo o Palma de Ouro de Cannes, além de três indicações ao Oscar 2023, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro. Outros grandes destaques do longa são as vitórias do European Film Awards, Los Angeles Film Critics Association, além das indicações ao Globo de Ouro e ao Critics' Choice Awards.

Sobre a performance do projeto nos sites agregadores, como o IMDb, por exemplo, 82 mil usuários avaliaram a produção e concederam nota 7.4 a ela. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Ruben Östlund tem um índice de aprovação de 72% e uma pontuação de 71% referente à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "Triângulo da Tristeza carece das bordas afiadas do trabalho anterior de Östlund, mas esse golpe de humor negro no obscenamente rico tem suas próprias recompensas."

Já em relação às críticas de grandes veículos internacionais, como é o caso do The Guardian, a jornalista Wendy Ide concede uma review mediana sobre o filme, exaltando a qualidade de uma "sátira brilhante sobre os ultra-ricos", ao mesmo tempo que critica a superficialidade dos personagens de Östlund, caracterizando-os como "caricaturas grotescas."

Por fim, Kyle Smith, do The Wall Street Journal, enaltece o potencial político-social da obra cinematográfica, visto que ela "questiona tanto a sustentabilidade de uma sociedade espetacularmente desigual quanto a hipocrisia daqueles que professam oferecer soluções."