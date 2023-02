Onde assistir A Volta ao Mundo em 80 Dias? Conheça série do Cinema do Líder

A série A Volta ao Mundo em 80 Dias encontra-se atualmente disponível na plataforma de streaming Globoplay . Exibida no Cinema do Líder do reality show Big Brother Brasil na segunda-feira (13), o seriado também vai passar na TV Globo nesta quarta (15), logo após o programa. Com direção de Steve Barron e roteiro de Caleb Ranson, o projeto é inspirado no clássico homônimo de Júlio Verne e é estrelado por David Tennant, que vive o personagem Phileas Fogg, em uma aventura cheia de ação ao tentar dar a volta ao planeta em menos de três meses.

Com uma temporada e oito episódios ao todo, a série teve sua estreia oficial em dezembro de 2021 e as gravações ocorreram no Reino Unido, França, África do Sul e Romênia. Confira, a seguir, mais detalhes da série A Volta ao Mundo em 80 Dias, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Série inglesa A Volta ao Mundo em 80 Dias é inspirada no clássico homônimo de Júlio Verne — Foto: Divulgação/Slim Film + Television Federation Studios Série inglesa A Volta ao Mundo em 80 Dias é inspirada no clássico homônimo de Júlio Verne — Foto: Divulgação/Slim Film + Television Federation Studios

Enredo de A Volta ao Mundo em 80 Dias

Situada na Londres de 1872, a história segue o personagem Phileas Fogg, um cavalheiro inglês extremamente rico e com uma rotina pacata que entra em uma aposta de £ 20.000 com um membro esnobe do prestigioso Reform Club. Para ganhar o desafio, o protagonista deverá conseguir circum-navegar o mundo em menos de três meses. Assim, acompanhado de seu novo valete, Passepartout, e a jornalista Abigail Fix, o Sr. Fogg mergulha de cabeça em uma aventura repleta de perigos, descobertas, culturas diferentes e paisagens deslumbrantes que prometem impactar, para sempre, a vida do personagem.

Elenco

Estrelada por David Tennant (Doctor Who) no papel do protagonista Phileas Fogg, o elenco da série A Volta ao Mundo em 80 Dias ainda é contemplado com nomes como Ibrahim Koma (Sob pressão), Leonie Benesch (Uma Lição de Esperança), Jason Watkins (A Honra Perdida de Christopher Jefferies), Peter Sullivan (Os Bórgias), Leon Clingman (O Mauritano), Anthony Flanagan (A Casa do Dragão), David Sherwood (Traído Pelo Passado) e Jeff Rawle (Harry Potter e o Cálice de Fogo).

Repercussão

Com boa recepção pelo público e uma mediana pela imprensa, a performance da série inglesa nos sites agregadores vem se destacando positivamente, fato que concedeu a renovação do projeto para uma segunda season antes mesmo da estreia da primeira. No site IMDb, por exemplo, 10 mil usuários avaliaram a produção e concederam nota 7.2 a ela.

Já no Rotten Tomatoes, a adaptação do livro de Júlio Verne tem um índice de aprovação de 81% e uma pontuação de 73% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "A Volta ao Mundo em 80 Dias às vezes tropeça quando tenta adicionar ressonância moderna ao épico de Júlio Verne, mas o elenco principal é um ótimo companheiro de viagem."

Já sobre as críticas de grandes veículos internacionais, como é o caso do Collider, a jornalista Maggie Boccella tece comentários mistos sobre o seriado em relação à falta de criatividade do roteiro, afirmando que ele "evoca uma aventura global sem, bem... nenhuma aventura." Por fim, John Anderson, do The Wall Street Journal, elogia a atuação de David Tennant, alegando que, graças à ela, o protagonista "é, acima de tudo, cativante, apesar de suas ansiedades meticulosas e trêmulas."