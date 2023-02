Onde assistir a Wolf Pack? Veja elenco, trailer e episódios da série

A série Wolf Pack chegou ao catálogo da Paramount+ na última sexta-feira (27) com estreia simultânea com Teen Wolf: O Filme, ambos derivados da famosa série homônima da MTV. Criada por Jeff Davis, o projeto seriado também é uma das primeiras produções originais da plataforma deste ano e terá, ao todo, oito episódios. Estrelada pelo brasileiro Rodrigo Santoro e Sarah Michelle Gellar, a trama também se passa em Beacon Hills, onde um incêndio florestal desperta uma criatura sobrenatural que muda, para sempre, a vida de dois adolescentes.

Além disso, é válido lembrar que a produção de suspense sobrenatural é baseada no romance homônimo de Edo van Belkom e Teen Wolf: O Filme serve como ponto de partida para a nova série. Dessa forma, confira, a seguir, mais detalhes de Wolf Pack, como sinopse, elenco, repercussão e calendário de episódios:

2 de 2 Série derivada é baseada no romance homônimo de Edo van Belkom — Foto: Divulgação/MTV Série derivada é baseada no romance homônimo de Edo van Belkom — Foto: Divulgação/MTV

📝 Onde assistir Pearl e como baixar filme de 2022? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Wolf Pack

Com uma trama mais adulta, a série derivada começa a sua história a partir de um grande incêndio florestal na Califórnia. A partir do evento trágico, em Beacon Hills, os dois adolescentes Everett Lang e Blake Navarro tentam fugir do local em chamas em busca de um lugar seguro para se abrigarem. No entanto, uma criatura sobrenatural e aterrorizante é despertada pelas chamas e acaba mordendo os dois jovens, mudando suas vidas para sempre.

Elenco

Além de ser estrelada por Rodrigo Santoro (Bicho de Sete Cabeças) no papel de Garrett Briggs e Sarah Michelle Gellar (Buffy, a Caça-Vampiros) como Kristin Ramsey, o elenco da série Wolf Pack ainda é contemplado com nomes como Armani Jackson (Honor Society), Bella Shepard (Oz: Mágico e Poderoso), Chloe Rose Robertson (Wildflower), Rio Mangini (Everything Sucks!), Amy Pietz (The Office), Lanny Joon (Em Ritmo de Fuga) e Tyler Lawrence Gray (Feeling Randy).

Repercussão

Apesar da enorme expectativa dos fãs de Teen Wolf quanto a nova produção derivada da série, Wolf Pack não teve uma boa repercussão na imprensa especializada, principalmente no que se refere aos sites agregadores. No IMDb, por exemplo, 1,2 mil usuários avaliaram o projeto e concederam 5,8/10, uma nota mediana. No Rotten Tomatoes, a recepção do público foi melhor, com 84% de aprovação, mas entre a crítica o índice foi de apenas 35%.

Por fim, segundo o consenso do site em questão, "a rainha do gênero, Sarah Michelle Gellar, faz o possível para liderar este Wolf Pack , mas não é o suficiente para salvar um spin-off que não crava os dentes o suficiente no material de origem."

Calendário de exibição dos episódios:

Episódio 1 (From a Spark to a Flame): 27 de janeiro

Episódio 2 (Two Bitten, Two Born): 3 de fevereiro

Episódio 3 (Origin Point): 10 de fevereiro

Episódio 4 (ainda a confirmar): 17 de fevereiro

Episódio 5 (ainda a confirmar): 24 de fevereiro

Episódio 6 (ainda a confirmar): 3 de março

Episódio 7 (ainda a confirmar): 10 de março

Episódio 8 (ainda a confirmar): 17 de março

Confira o trailer oficial de Wolf Pack: