Onde assistir ao filme Baião de Dois? Conheça sinopse e elenco

Baião de Dois, filme cearense de comédia lançado em 2018, que está disponível no Globoplay , será transmitido na Tela Quente, programa de televisão da Rede Globo, nesta segunda-feira (6). O longa-metragem foi produzido pela Deberton FIlmes, em parceria com a Globo Filmes, e teve sua equipe técnica e elenco formada por muitos integrantes locais da região, incluindo os dois diretores, Allan Deberton e André Araújo.

A trama acompanha a história de funcionários de uma barraca de praia, localizada no Ceará, que têm seus planos de fim de ano barrados quando o patrão decide abrir o comércio na noite de Natal. O elenco ainda conta com nomes importantes do cinema nacional, como João Fontenele (Se Arrependimento Matasse), Larissa Góes (Velho Chico e Fortaleza Hotel) e Ana Marlene (Fortaleza Hotel). Confira o enredo, elenco e repercussão da crítica de Baião de Dois.

1 de 2 Baião de Dois será transmitido nesta segunda-feira (6) na Tela Quente da Globo — Foto: Reprodução/Globoplay Baião de Dois será transmitido nesta segunda-feira (6) na Tela Quente da Globo — Foto: Reprodução/Globoplay

Enredo de Baião de Dois

Depois de um ano inteiro trabalhando na praia de Cumbuco, no Ceará, os funcionários da barraca “Baião de Dois” começam a programar o que irão fazer durante as férias e o Natal. Por exemplo, Iracema (Larissa Góes), ajudante de cozinha, comprou sua passagem para o interior, como faz em todos os anos. Já Zezé (João Fontenele) decidiu passar a data natalina com sua filha Nayara, que mora com a mãe e a vó em uma cidade vizinha. Mas, como nem tudo são flores, o dono da barraca de praia, querendo lucrar no fim de ano, decide que não haverá folga na véspera de Natal, frustrando o plano de todos.

2 de 2 Baião de dois está disponíveil no Globoplay — Foto: Reprodução/Globoplay Baião de dois está disponíveil no Globoplay — Foto: Reprodução/Globoplay

Elenco

No núcleo da barraca “Baião de Dois”, nós acompanhamos de perto a vida dos funcionários, que são interpretados pelos atores e atrizes João Fontenele (Se Arrependimento Matasse) como Zezé; Larissa Góes (Velho Chico e Fortaleza Hotel) como a ajudante de cozinha Iracema; Ana Marlene (Fortaleza Hotel) dá vida à personagem Santa e Janderson Cavalcante (Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral) como Jaílson de Jesus.

Repercussão da crítica

Baião de Dois é um filme produzido para TV e, olhando para o cenário do cinema nacional, ele é mais desconhecido. Porém, o que mais chamou a atenção da crítica foi como o longa conseguiu refletir a identidade cearense, trazendo a imagem do litoral com a visão local, fugindo do ponto de vista turístico. Além disso, a naturalidade dos personagens e a forma de humor mais leve também agradou os críticos especializados. No IMDB, a comédia angariou nota de 8,3 na média de suas avaliações.