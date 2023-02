OnePlus 11 tem lançamento global com novo chip e Android 13

O OnePlus 11 é o celular da categoria premium mais avançado da OnePlus . O aparelho foi lançado no mercado global nesta terça-feira (7), contemplando um ficha técnica poderosa. O novo celular topo de linha revela o processador Snapdragon 8 Gen 2 , desenvolvido com inteligência artificial avançada . O dispositivo ainda conta com tela com resolução Quad HD+ e conjunto de câmeras triplo. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

De acordo com a fabricante, o preço sugerido do novo modelo pode variar entre US$ 699 (R$ 3.650, em conversão direta e sem impostos) e US$ 799 (R$ 4.173), a depender das características do aparelho. A OnePlus deve disponibilizar duas opções de cores: verde e preto. A expectativa é que o dispositivo esteja disponível nas lojas a partir de 16 de fevereiro. A seguir, confira mais detalhes do topo de linha da fabricante chinesa.

2 de 3 OnePlus 11 oferece bateria parrudo de 5.000 mAh — Foto: Reprodução/91Mobiles OnePlus 11 oferece bateria parrudo de 5.000 mAh — Foto: Reprodução/91Mobiles

O OnePlus 11 contempla uma tela AMOLED com 6,7 polegadas e resolução Quad HD+ (3.216 x 1.440 pixels). O display oferece a nova tecnologia LTPO3, no qual que oferece maior eficiência energética com taxas de atualização variáveis entre 1 e 120 Hz. Além disso, o telefone sai de fábrica com o Android 13 e o Oxygen OS 13, com quatro atualizações de sistemas e cinco anos de updates de segurança.

Em relação às câmeras, o conjunto de lentes é assinado pela prestigiada marca sueca Hasselblad, que, atualmente, chega em sua terceira geração para smartphones. Ao todo, o arranjo dispõe de uma principal de 50 MP, uma teleobjetiva de 32 MP com zoom óptico de até 2x e uma terceira para fotos ultra wide com 48 MP, com 115º de ângulo de visão. Para selfies, o usuário vai contar com 16 MP de resolução.

3 de 3 OnePlus 11 é o smartphone mais sofisticado da OnePlus — Foto: Divulgação/OnePlus OnePlus 11 é o smartphone mais sofisticado da OnePlus — Foto: Divulgação/OnePlus

Quanto ao desempenho, a OnePlus apresenta o que existe de melhor e contempla o novo aparelho com o processador Snapdragon 8 Gen 2. Para trabalhar em conjunto, a fabricante vai oferecer ao usuário três opções de configuração da memória RAM: 8 GB, 12 GB ou 16 GB. As alternativas de armazenamento interno, por sua vez, ficam em 128 GB, 256 GB ou 512 GB.

Outro grande destaque fica por conta da bateria, cuja capacidade é bastante satisfatória com 5.000 mAh. Na prática, a capacidade deve ser o suficiente para manter o aparelho por até dois dias longe da tomada. Caso precise de recarga, isso não será um problema. O smartphone traz a tecnologia SUPERVOOC, recurso que possibilita carregamento com fio de até 80 W no modelo global — apesar de a bateria suportar até 100 W. Com isso, o celular deve completar o carregamento em 32 minutos.