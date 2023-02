Only Murders in the Building: veja história, elenco e trailer da série

Only Murders in the Building é uma série de suspense e humor original do serviço de streaming Hulu Plus . A produção foi lançada em 2021 e é estrelada por Selena Gomez (Spring Breakers: Garotas Perigosas) e os veteranos Steve Martin (A Pantera Cor de Rosa) e Martin Short (Meu Papai é Noel 3). A série, que já conta com duas temporadas, conquistou três troféus no Primetime Emmy Awards 2022. Na trama, acompanhamos o trio de protagonistas obcecados pelo gênero true crime que usam de seus conhecimentos para desvendar um suposto assassinato ocorrido no prédio em que moram. No Brasil, a produção pode ser conferida na Star+ .

Apesar de ainda não haver uma data específica para a estreia da terceira temporada, o lançamento já foi anunciado para 2023 e vai contar com a presença da renomada atriz Meryl Streep (O Diabo Veste Prada). Confira, a seguir, demais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

Enredo de Only Murders in the Building

A trama de Only Murders in the Building gira em torno de Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez), um trio apaixonado por podcasts do gênero true crime. Na série, os personagens iniciam sua própria produção ao tentarem desvendar um misterioso crime ocorrido no Upper West Side, bairro de Nova Iorque. Com o passar do tempo e ao descobrir pistas, o trio de “investigadores” começa a desconfiar que há um assassino morando em seu prédio, ou seja: eles correm perigo.

O que sabemos sobre a terceira temporada? ( Contém spoilers )

O final da segunda temporada, que foi ao ar em junho de 2022, deixou um gancho para um novo mistério que será abordado na season 3. O ator Paul Rudd (Homem Formiga), visto pela primeira vez no último episódio lançado, foi confirmado para a sequência. Na trama, depois de descobrirmos que o sucesso do podcast reviveu a carreira de ator de Charles, encontramos o trio de protagonistas envolvidos com uma peça da Broadway. Na noite de estreia, Ben Glenroy (Rudd) contracena com o ator, que desmaia e morre logo após eles terem uma discussão nos bastidores.

A tendência é que, com a terceira temporada, a história seja retomada a partir deste ponto, seguindo estruturas parecidas com as vistas nas duas temporadas anteriores. Contudo, ainda não há muitos detalhes divulgados sobre a nova trama.

Uma novidade sobre a temporada foi divulgada pela própria Selena Gomez em seu perfil no Instagram, em 17 de janeiro: a participação da atriz Meryl Streep, que também vai integrar o elenco da terceira. Ainda não se sabe qual papel Streep vai interpretar na produção, mas a notícia animou o fandom da série.

Elenco e equipe técnica

Only Murders in the Building foi escrita por Steven Martin, nome renomado na comédia e um dos protagonistas da trama, e pelo produtor John Hoffman, conhecido por seu trabalho na série Grace and Frankie. Além de seus papéis principais, Selena Gomez e Martin Short também são produtores executivos, bem como Jess Rosenthal (Fogo Contra Fogo) e Dan Fogelman, criador do sucesso This Is Us. Também faz parte do elenco a atriz indicada ao Oscar Amy Ryan (Birdman) e Jayne Houdyshell, presente no filme Adoráveis Mulheres.

Repercussão pela crítica e pelo público

A série que mistura drama policial e comédia é amplamente aclamada pela crítica e pelo público. No Rotten Tomatoes, Only Murders in the Building alcançou a incrível aprovação de 99% dos críticos e 91% da audiência. Já no Metacritic, essa pontuação diminui, apesar de permanecer positiva: média 77 entre a crítica e nota 8,9 entre os usuários do site. No IMDb, sua nota é 8,1. Para Robert Lloyd, um dos críticos de TV do Los Angeles Times, “Steve Martin, cuja carreira cruzou a televisão desde antes de ser escritor [...], co-criou uma série esplendidamente engraçada, envolvente e pode-se até dizer juvenil”.

Entre as premiações, o sucesso da série também é notável. Na edição de 2022 do Emmy, a produção levou três prêmios para casa: Melhor Série de Comédia, Melhor Ator Convidado em Uma Série de Comédia (Nathan Lane) e Melhor Mixagem de Som em uma Série de Comédia.