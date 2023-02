Operação Maré Negra tem 2ª temporada com Bruno Gagliasso e Leandro Firmino

A segunda temporada da série Operação Maré Negra chega ao catálogo do Amazon Prime Video nesta sexta-feira (10), aproximadamente um ano depois do lançamento oficial da produção na plataforma de streaming. Com criação assinada por Jose Rodríguez, Natxo López e Patxi Amezcua, o seriado hispânico-português é baseado na história real de um submarino interceptado na costa galega transportando três toneladas de cocaína, em 2019. Estrelada por Jorge López, Bruno Gagliasso e Leandro Firmino, a trama da segunda season tem um salto temporal e acompanha a prisão de Nando.

Com cinco episódios novos de 45 minutos de duração cada, as gravações do seriado de ação aconteceram em Galícia e Portugal. Se você ficou interessado na história de Operação Maré Negra, confira, a seguir, mais detalhes da série, como sinopse, elenco, repercussão da primeira temporada e trailer da segunda parte:

2 de 2 Novos episódios da série estreiam simultaneamente no Brasil, Portugal e Espanha — Foto: Divulgação/Prime Video Novos episódios da série estreiam simultaneamente no Brasil, Portugal e Espanha — Foto: Divulgação/Prime Video

Enredo da 1ª e 2ª temporadas

Situada em novembro de 2019, a primeira parte da série hispânica-portuguesa acompanha Nando, um boxeador que enfrenta um período turbulento em sua vida financeira. Para conseguir dinheiro, o protagonista recruta dois outros homens para, juntos, transportarem três toneladas de cocaína em um submarino através do Oceano Atlântico. Em uma aventura repleta de perigos, incluindo tempestades, fome e perseguição policial, eles saem da América Latina rumo à Europa em um a jornada que mudará suas vidas para sempre.

Já na segunda parte do projeto, há um salto temporal de dois anos, focando na prisão de Nando e no desenrolar dos acontecimentos passados, isso tudo envolvendo questões como vingança, traição, justiça e, claro, mais narcotráfico.

Elenco

Além de ser estrelado por Jorge López (Elite) agora no papel do protagonista Nando e co-estrelado por Bruno Gagliasso (Marighella) e Leandro Firmino (Cidade de Deus), o elenco de Operação Maré Negra é contemplado com nomes como Nerea Barros (O ouro do tempo), Xosé Barato (Antes de perder), Manuel Manquiña (Atilano, presidente), Carles Francino (Cem Anos de Perdão), Luis Zahera (Infiesto) e Lúcia Moniz (Simplesmente Amor).

Entram para o time de atuação também Óscar Jaenada, Esther Acebo (La Casa de Papel), Soraia Chaves (O Crime do Padre Amaro) e Pêpê Rapazote (Narcos).

Repercussão

A primeira temporada de Operação Maré Negra teve uma repercussão média, tanto em relação à recepção do público como da crítica especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, 463 usuários avaliaram a produção original do Prime Video com nota 6.3. Já em relação às reviews de grandes veículos internacionais, como o Espinof, o jornalista Mikel Zorrilla tece comentários mistos sobre o seriado, afirmando que "não é uma grande minissérie, mas oferece o suficiente para que não se sinta que perdeu tempo assistindo seus quatro episódios."

Por fim, Raquel Hermández Luján, do HobbyConsolas, critica veementemente Operação Maré Negra, alegando que um dos "pontos fracos da série é a trilha sonora de Carlos Jean", pois ela "tenta adicionar um pouco de chicha aos momentos mais 'festivos', mas que também parece desafinar em muitas ocasiões, dando a sensação de banalizar tal acontecimento mais sério."