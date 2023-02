Oppo lança celular dobrável para concorrer com Galaxy Z Flip 4

A Oppo revelou, na quarta-feira (15) o lançamento global do novo celular dobrável Oppo Find N2 Flip, após sua estreia no mercado chinês no final do ano passado. O aparelho tem como principal destaque uma tela externa de 3,26 polegadas do tipo AMOLED, maior do que o display de 1,9 polegadas do Galaxy Z Flip 4 da Samsung, seu maior concorrente. O preço sugerido para o modelo com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento é de £ 849 na Inglaterra, ou cerca de R$ 5.250, de acordo com a cotação atual da libra, sem impostos.