Ordem cronológica da Marvel: veja os filmes de acordo com acontecimentos

O ecossistema do MCU possui uma cronologia de acontecimentos que interliga todas as produções. Por esse motivo, é comum que existam diferentes formas de assistir os filmes. As principais delas são a ordem de lançamento de cada título e a ordem cronológica dos acontecimentos. Confira, a seguir, como assistir às produções da Marvel Studios em um dos casos e, também, como os filmes futuros se encaixam nessas ordens.

A grande parte dos filmes da Marvel Studios está disponível no Disney+ — Foto: Divulgação/Disney

Ordem cronológica dos filmes da Marvel

A ordem cronológica das produções da Marvel é aconselhada para as pessoas que desejam compreender os acontecimentos de acordo com as épocas e linhas do tempo dentro do universo Marvel. Por exemplo, o filme Capitão América: O Primeiro Vingador, lançado nos cinemas 2011, se passa na década de 1940. Já o filme Capitã Marvel, lançado nos cinemas em 2019, se passa nos anos 1990.

Neste sentido, apesar de haver diversos títulos lançados entre 2011 e 2019, Capitão América (2011) e Capitã Marvel (2019) são, respectivamente, os primeiros filmes a serem assistidos na cronologia dos acontecimentos da Marvel. Confira, a seguir, a listagem completa com os demais títulos.

1943-1945: Capitão América: O Primeiro Vingador (lançado em 2011)

1995 – Capitã Marvel (2019)

2010 – Homem de Ferro (2008)

2011 – O Incrível Hulk (2008)

2011 – Homem de Ferro 2 (2010)

2011 – Thor (2011)

2012 – Os Vingadores (2012)

2012 – Homem de Ferro 3 (2013)

2013 – Thor: O Mundo Sombrio (2013);

2014 – Capitão América 2 – O Soldado Invernal (2014);

2014 – Guardiões da Galáxia (2014);

2014 – Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017);

2015 – Vingadores: Era de Ultron (2015);

2015 – Homem-Formiga (2015);

2016 – Capitão América: Guerra Civil (2016);

2016 – Viúva Negra (2021);

2016 – Pantera Negra (2018);

2016 – Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017);

2016/2017 – Doutor Estranho (2016);

2017 – Thor: Ragnarok (2017);

2017 – Homem-Formiga e a Vespa (2018);

2017 – Vingadores: Guerra Infinita (2018);

2018-2023 – Vingadores: Ultimato (2019);

2024 – Falcão e o Soldado Invernal (2021);

2024 – Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021);

2024 – Eternos (2021);

2024 – Homem-Aranha: Longe de Casa (2019);

2024 – Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021);

2024 – Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022);

2025 – Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022);

2025 – Thor: Amor e Trovão (2022);

Ordem de lançamento dos filmes da Marvel

Os longas-metragens da Marvel se destacam por conquistar números significativos de bilheteria: dentre as 15 maiores de todos os tempos, quatro são da Marvel Studios (Vingadores: Ultimato; Vingadores: Guerra Infinita; Os Vingadores; e Pantegra Negra). As franquias também foram responsáveis por alavancar carreira de nomes renomados como Robert Downey Jr. (Homem de Ferro), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Viúva Negra) e Chris Evans (Capitão América).

A ordem dos lançamentos dos filmes da Marvel é dividida em fases. No final do ano passado, a Fase 4 foi concluída com Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022). Para 2023, fãs e entusiastas deste universo estão ansiosos para a chegada da quinta fase, que teve sua estreia com o filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no dia 16 de fevereiro nos cinemas. Os próximos lançamentos ainda incluem Guardiões da Galáxia: Vol.3 e The Marvels.

Fase 1

Homem de Ferro (2008)

Homem de Ferro 2 (2010)

Thor (2011)

Capitão América: O Primeiro Vingador (2011)

Os Vingadores (2012)

Fase 2

Homem de Ferro 3 (2013)

Thor: O Mundo Sombrio (2013)

Capitão América: Soldado Invernal (2014)

Guardiões da Galáxia (2014)

Vingadores: Era de Ultron (2015)

Homem-Formiga (2015)

Fase 3

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Doutor Estranho (2016)

Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Pantera Negra (2018)

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Homem-Formiga e a Vespa (2018)

Capitã Marvel (2019)

Vingadores: Ultimato (2019)

Fase 4

Viúva Negra (2021)

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021)

Eternos (2021)

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021)

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022)

Thor: Amor e Trovão (2022)

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022)

Fase 5 (estreia em 2023)