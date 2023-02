Outer Banks e Mayor of Kingstown são destaques nos lançamentos da semana

A terceira temporada de Outer Banks e a season 2 de Mayor of Kingstown são os destaques nos lançamentos da semana entre os dias 20/02 e 26/02. Com dez novos episódios, a produção original da Netflix Outer Banks chega à plataforma na próxima quinta-feira (23). Mayor of Kingstown, série da Paramount+ protagonizada por Jeremy Renner (Hawkeye), tem estreia marcada para o mesmo dia.

Segunda-feira - 20/02

Marc Márquez: All In (Amazon Prime Video)

O documentário Marc Márquez: All In fala sobre um piloto profissional de motociclismo espanhol hexacampeão da MotoGP. O enredo mostra uma visão dos bastidores de 2022, um ano em que ele se afastou do campeonato, passou por uma cirurgia que ameaçou sua carreira e, em seguida, montou um grande retorno. A obra foi produzida pela Fast Brothers em colaboração com a Red Bull Media House e com a TBS (Telefónica Broadcast Services).

Ballmastrz: Rubicon (HBO Max)

A sequência da série da Adult Swim Ballmastrz: 9009 chega ao streaming intitulada Ballmastrz: Rubicon. A produção é dirigida por Christy Karacas e a história apresenta Crayzar, um semideus cibernético que criou o "The Game" como um meio de garantir a paz na Terra. Ele se juntará aos Leptons a bordo como seu novo comandante, transformando a cidade que eles habitavam em um enorme navio de guerra.

Amor Eterno Amor (Globoplay)

Estrelada por Gabriel Braga Nunes (Verdade Secretas) e Letícia Persiles (Capitu), a novela Amor Eterno Amor foi ao ar em 2012. Escrita por Elizabeth Jhin, a trama conta a história de um filho que se perdeu e foi encontrado 30 anos depois, no outro extremo do país. Criado sem muitos recursos, Carlos cresceu e se tornou um vaqueiro, mas descobrirá que é, na verdade, o herdeiro de uma grande fortuna.

Terça-feira - 21/02

Golpe de Sorte (Mubi)

O longa-metragem sul-coreano Golpe de Sorte foi lançado em 2020 e conta com os atores Jung Woo-sung (Um Momento para Recordar) e Youn Yuh-jung (Minari: Em Busca da Felicidade) no elenco. Dirigido por Kim Yong-hoon, o enredo conta as histórias de quatro personagens desafortunados que se cruzam em uma trama de crimes e aventuras.

Quarta-feira - 22/02

O Clube dos Graves (Disney+)

A série de comédia O Clube dos Graves é estrelada pelo ator e músico colombiano Carlos Vives, conhecido pelo seu trabalho na trilha sonora da animação da Disney Encanto. A produção, dirigida por Jorge Navas, acompanha um professor de música pouco convencional que leciona em uma escola especializada em educação musical e que deseja mudar o jeito de ensinar.

Escândalos e Assassinatos na Família Murdaugh (Netflix)

A série documental Escândalos e Assassinatos na Família Murdaugh chega ao streaming dividida em três episódios. Dirigida por Fyre Fraud, Jennifer Willoughby Nason e pela indicada ao Emmy Jenner Furst, a produção expõe a história de uma poderosa família dos Estados Unidos, que esconde tragédias, assassinatos e outros segredos obscuros.

Excluídos (Netflix)

Escrita e dirigida por Nathaniel Martello-White, a série de suspense Excluídos é protagonizada pela atriz Ashley Madekwe (The Umbrella Academy). Na trama, conhecemos Neve, uma mulher que trabalha em uma escola particular e leva uma vida tranquila nos subúrbios com sua amorosa família. No entanto, quando ela passa a notar que dois estranhos aparecem inesperadamente em momentos inusitados, ela começa a duvidar de sua própria sanidade.

Três Vidas (Netflix)

Estrelada por Maite Perroni (Rebelde), a série de mistério Três Vidas conta a história de Becca, uma perita forense que, ao investigar um assassinato, percebe que o corpo da vítima é idêntico ao dela. Determinada a descobrir a verdade, Becca embarca em uma investigação que a leva a descobrir que existe uma terceira pessoa, também idêntica, que nada sabe sobre estas coincidências. A produção, escrita por Leticia López Margalli, tem direção de Leonardo D'Antoni e Alba Gil.

De Volta ao Jogo (Star+)

Protagonizado pro Keanu Reeves (Matrix), o filme de suspense policial De Volta ao Jogo foi lançado em 2014. Dirigido por Chad Stahelski e David Leitch, a produção conta a história de um ex-matador que sai da aposentadoria para rastrear os gangsters que mataram seu cachorro.

Voices Rising: The Music of Wakanda Forever (Disney+)

Voices Rising: The Music of Wakanda Forever é um documentário sobre a trilha sonora do filme da Marvel. Dirigido por Meji Alabi e Bernardo Ruiz, a produção aborda a colaboração de músicos e artistas de todo o mundo, desenvolvendo as canções de uma das sequências mais esperadas da história do cinema moderno.

Quinta-feira - 23/02

Outer Banks (Netflix)

A terceira temporada da série teen Outer Banks, estrelada por Madelyn Cline (Boy Erased: Uma Verdade Anulada) e outros nomes conhecidos, chega ao streaming com dez novos episódios. Criada por Shannon Burke, Jonas Pate e Josh Pate, a produção acompanha um grupo de adolescentes que detém um mapa do tesouro com um segredo enterrado há muito tempo.

Call Me Chihiro (Netflix)

O longa-metragem de drama Call Me Chihiro é baseado no mangá Chihiro-san de Hiroyuki Yasuda e estrelado pela atriz japonesa Kasumi Arimura (As Memórias de Marnie). Dirigido por Rikiya Imaizumi, a trama conta a história de Chihiro, uma mulher que trabalha em uma loja de bentos e se transforma na sensação de uma pequena cidade litorânea.

Mayor of Kingstown (Paramount+)

Estrelada por Jeremy Renner, a segunda temporada da série policial Mayor of Kingstown chega ao streaming com dez novos episódios. Criada por Hugh Dillon e Taylor Sheridan, a produção acompanha a poderosa família McLusky, que comanda a cidade de Kingstown, uma pequena comunidade em Michigan. De forma camuflada, eles chefiam as prisões, tendo acesso direto ao crime organizado e lucrando com negociações ilegais.

Gravidade (HBO Max)

Estrelado por Sandra Bullock (Miss Simpatia) e George Clooney (Amor Sem Escalas), o filme de drama e ficção científica Gravidade foi lançado em 2013 e ganhou sete Oscars, sendo o de Melhor Direção para Alfonso Cuarón. A trama acompanha dois astronautas que tentam sobreviver após um acidente que os deixa isolados no espaço.

Sexta-feira - 24/02

O Consultor (Amazon Prime Video)

Estrelada pelo ator austríaco Christoph Waltz (Bastardos Inglórios), a série O Consultor é baseada no romance de mesmo nome do autor americano Bentley Little. Escrita por Tony Basgallop, a produção segue uma relação entre empregado e chefe, em que questionamos até onde iremos para progredir e sobreviver.

Conexões (Apple TV+)

Estrelada por Vincent Cassel (Cisne Negro) e Eva Green (007: Cassino Royale), a série de suspense policial Conexões conta a história de dois agentes que precisam trabalhar juntos para conter ataques cibernéticos internacionais que ameaçam o Reino Unido. Enquanto isso, eles também precisam enfrentar os segredos passados de seu relacionamento conturbado. A produção foi escrita por Virginie Brac.

Fórmula 1: Dirigir para Viver (Netflix)

A quinta temporada da série Fórmula 1: Dirigir para Viver chega ao streaming com dez novos episódios. Dirigida por Martin Webb, Nick Hardie, James Routh e Nonuk Walter, a produção acompanha o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA através de várias temporadas.

O Curioso Mundo de James (Netflix)

A segunda temporada da série animada O Curioso Mundo de James chega ao streaming com 12 novos episódios. Na trama, James, um menino em forma de bolha, traz perguntas e reflexões sobre coisas intrigantes. O resultado é uma vida de aventuras fantásticas com seus dois melhores amigos. A produção foi escrita por Ethan Banville e James Rallison.

Pokémon: Jornadas Supremas (Netflix)

Dirigida por Maki Kodaira, a segunda parte da série animada Pokémon: Jornadas Supremas chega ao streaming com novas aventuras de Ash e Pikachu, enquanto eles correm atrás de seus objetivos no incrível mundo Pokémon.

Fantasma e CIA (Netflix)

A série de terror e comédia Fantasmas e CIA, estrelada por Jennifer Coolidge (The White Lotus) e Anthony Mackie (Falcão e o Soldado Invernal), é baseada no conto Ernest, escrito por Geoff Manaugh. Dirigida por Christopher Landon, a produção conta a história de Kevin, um homem que encontra um fantasma chamado Ernest em sua casa e viraliza nas redes sociais. No entanto, quando decidem investigar o misterioso passado de Ernest, os dois acabam virando alvos da CIA.

Comer Rezar e Amar (Star+)

O filme Comer, Rezar e Amar, estrelado por Julia Roberts (Uma Linda Mulher), é baseado no livro de mesmo nome, escrito por Elizabeth Gilbert. Dirigida por Ryan Murphy, a produção conta a história de uma mulher casada que vive um casamento infeliz. Após um doloroso divórcio, ela parte em uma jornada ao redor do mundo para se reencontrar.

Sábado - 25/02

Ninfomaníaca: Volume 1 (Mubi)

Dirigido por Lars Von Trier e estrelado por Charlotte Gainsbourg (Melancolia) e Stacy Martin (O Paraíso e a Serpente), o longa-metragem Ninfomaníaca: Volume 1 foi lançado em 2013. Joe, uma ninfomaníaca autodiagnosticada, é encontrada espancada por um homem, Seligman, que a leva para sua casa. Enquanto ele cuida de seus ferimentos, ela conta a história erótica de sua adolescência e juventude.

Domingo - 26/02

Ninfomaníaca: Volume 2 (Mubi)

A sequência do primeiro filme, Ninfomaníaca: Volume 2, também foi lançada em 2013. Ela ainda é dirigida por Lars Von Trier e estrelada por Charlotte Gainsbourg. Na trama, acompanhamos a continuação da vida de Joe, mergulhando nos aspectos mais obscuros de sua condição e suas obsessões.

