Pantera Negra 2 - Wakanda Para Sempre: onde assistir ao filme da Marvel

Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre está disponível para os assinantes do Disney+ . O longa, que chega à plataforma nesta quarta-feira (1), é uma das produções do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) e conquistou números expressivos nos sites especializados. No IMDb, por exemplo, dentre mais de 144 mil avaliações, o filme atingiu a nota 7.2/10. Já no Rotten Tomatoes, das 418 críticas, a nota foi de 84% (do total de 100%). A maior parte dos comentários está relacionado a homenagem comovente para o ator Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera Negra no filme de 2018, e faleceu, em 2020, vítima de câncer de cólon.

1 de 3 Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está disponível no Disney+ — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está disponível no Disney+ — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

O filme possui aproximadamente 2h41min de duração, foi indicado a cinco categorias do Oscar e seis indicações no Critics Choice Awards. Além disso, o elenco conta com nomes de peso. O grande destaque do longa é a atriz Angela Bassett, que dá vida à Rainha Ramona, mãe do Rei T’Challa. A atriz foi indicada ao Oscar por seu trabalho no filme e ganhou o Critics Choice Awards e o Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante – esta foi a primeira conquista por atuação em um filme da Marvel.

Completam o elenco a atriz Letitia Wright (Black Mirror) interpreta Shuri, irmã do Rei T’Challa. Outros nomes conhecidos que compõem o elenco são Danai Gurira (The Walking Dead), Michaela Coel (Chewing Gum), Tenoch Huerta (Narcos: Mexico), Lupita Nyong'o e Martin Freeman (Sherlock). Confira maiores informações sobre enredo, repercussão e trailer a seguir.

2 de 3 Okoye (Danai Gurira) e a rainha Ramonda, interpretada por Angela Bassett, vencedora do Globo de Ouro 2023 pelo papel — Foto: Reprodução/iMDb Okoye (Danai Gurira) e a rainha Ramonda, interpretada por Angela Bassett, vencedora do Globo de Ouro 2023 pelo papel — Foto: Reprodução/iMDb

Recepção entre crítica e público

Desde o lançamento de Pantegra Negra (2018), a saga se tornou especial pela conexão e importância junto à comunidade preta e o destaque para as mulheres. A expectativa para a sequência era alta e, de certa forma, causava receio, haja vista que, com o falecimento do ator principal, o futuro da saga era incerto. Com um desfecho positivo, a produção da Marvel Studios recebeu destaque por ter prestado um dos tributos mais emocionantes ao ator, ao mesmo tempo em que entregou um longa com ação e emoção.

Com bilheteria superior a US$ 840 milhões (R$ 4,25 bilhões na cotação atual), a crítica elogiou a direção de Ryan Coogler e a atuação da atriz Angela Bassett. Segundo o The Guardian, além de Coogler e Bassett, a atriz Letitia Wright, que interpretrou a irmã mais nova do Rei T’Challa, também foi um dos grandes destaques do longa. Já para o Wired, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é um filme único no UCM por utilizar o luto como uma peça central para torná-lo força para toda a nação.

Já para o público, além da pontuação já mencionada do IMDb (7.2/100), na opinião dos usuários do Rotten Tomatoes, a pontuação foi de 94/100 dentre mais de 10 mil avalições. Já no Metacritic, o longa atingiu a menor pontuação dentre os sites especializados, 5.3 (do total de 10).

Sobre o filme

A produção da Marvel Studios conta a história do reinado da mãe do Pantera Negra, a Rainha Ramonda (Angela Bassett) e seus aliados. Na trama, após a morte do Rei T’Challa (Chadwick Boseman), a nação Wakanda enfrenta o luto e desafios para seguir em frente. Os familiares e amigos do falecido rei precisam unir força para combater não apenas os países que querem explorar o território, mas também uma perigosa nação subáquatica, denominada Talokan, cujo rei poderoso se chama Namor (Tenoch Huerta).

3 de 3 O ator e produtor Tenoch Huerta, que interpretou Namor no filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, estará presente no evento — Foto: Divulgação/Disney O ator e produtor Tenoch Huerta, que interpretou Namor no filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, estará presente no evento — Foto: Divulgação/Disney

Ambos os territórios possuem vibranium, metal precioso e do interesse das nações invasoras. Entretanto, por ser subaquático, Talokan é um território oculto para o mundo – e assim pretende permanecer. O conflito entre Talokan e Wakanda se torna inevitável com o desenrolar da trama, visto que ambos os povos querem proteger suas terras. Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022) encerra a fase quatro do UCM.