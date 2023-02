Persona 3 e Persona 4 no Game Pass: veja história, gameplay e requisitos

Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, clássicos RPGs da saga da Atlus , recentemente receberam versões para PlayStation 4 ( PS4 ), Nintendo Switch , Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e PC (via Steam ). Os títulos, que foram originalmente lançados para PlayStation 2 , tiveram seus visuais atualizados para os novos consoles enquanto mantiveram a jogabilidade clássica, que mescla simulador de vida com batalhas de RPG em turnos. Veja, a seguir, mais detalhes de história, gameplay e requisitos mínimos dos títulos.

1 de 5 Persona 3 Portable e Persona 4 Golden trazem RPGs clássicos remasterizados para novas plataformas e disponíveis no Xbox Game Pass — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Persona 3 Portable e Persona 4 Golden trazem RPGs clássicos remasterizados para novas plataformas e disponíveis no Xbox Game Pass — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Persona 3 Portable e Persona 4 Golden estão disponíveis no PlayStation 4 (PS4) por R$ 104,90 cada, no Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 99,99 cada, e para PC (via Steam) por R$ 89,99 cada. Os jogos também estão disponíveis em um pacote duplo, disponível no PlayStation 4 (PS4) por R$ 206,90 e no PC por R$ 176,38. No Xbox Game Pass, os títulos podem ser jogados sem custos extras, com suporte a Xbox Cloud Gaming para jogar na nuvem.

2 de 5 Em Persona 3 Portable jogadores precisam equilibrar sua vida estudantil com a exploração de uma torre misteriosa que aparece à meia-noite — Foto: Reprodução/Steam Em Persona 3 Portable jogadores precisam equilibrar sua vida estudantil com a exploração de uma torre misteriosa que aparece à meia-noite — Foto: Reprodução/Steam

História

Ambos os games seguem grupos de estudantes, compostos por diferentes personagens silenciosos. Em Persona 3 Portable, jogadores irão descobrir os mistérios da "Dark Hour", uma hora misteriosa entre a passagem de um dia e o outro, que só é acessível por aqueles que despertam o poder sobrenatural das Personas. Durante o período, surge também uma enigmática torre chamada Tartarus, com diversos andares para serem explorados, repletos de sombras e monstros que tentarão impedir seu progresso.

Já em Persona 4 Golden, o mistério da vez é o canal de televisão da "Meia-Noite", que supostamente mostra o que o espectador mais deseja e cuja existência é espalhada por rumores. O que poderia ser uma brincadeira inocente, no entanto, se torna mais séria quando um assassino começa a utilizar o canal para cometer crimes. Então, apenas o grupo de estudantes liderado pelo jogador poderá impedir o serial killer de utilizar o poder das Personas para entrar no mundo da TV e salvar as vítimas antes que seja tarde.

3 de 5 Em Persona 4 Golden jogadores seguem um novo grupo de estudantes com as mesmas mecânicas de simulador entre as batalhas de RPG — Foto: Reprodução/Steam Em Persona 4 Golden jogadores seguem um novo grupo de estudantes com as mesmas mecânicas de simulador entre as batalhas de RPG — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

Mais uma similaridade entre os dois games é que ambos dividem sua jogabilidade entre trechos de RPG tradicional e um simulador de vida, no qual é preciso frequentar a escola e decidir o que fazer em seu tempo livre, como clubes, amizades e trabalhos de meio período. A parte social do game permite formar laços profundos com vários personagens, inclusive seus companheiros de grupo, e até mesmo investir em romances. Assim, os elos sociais formados podem ser usados para criar novas Personas mais poderosas.

Tanto em Persona 3 Portable quanto em Persona 4 Golden, jogadores vagam por labirintos gerados aleatoriamente, sejam eles os andares do Tartarus no terceiro jogo ou o TV World no quarto game. Estes labirintos são habitados por monstros sombrios chamados Shadows, que iniciam uma batalha em turnos ao encostarem nos personagens.

4 de 5 Durante a Dark Hour em Persona 3 Portable os personagens exploram a misteriosa torre Tartarus com andares gerados aleatoriamente e batalhas em turnos contra monstros — Foto: Reprodução/Microsoft Store Durante a Dark Hour em Persona 3 Portable os personagens exploram a misteriosa torre Tartarus com andares gerados aleatoriamente e batalhas em turnos contra monstros — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Assim, durante as lutas, jogadores podem atacar com armas ou com o poder sobrenatural das Personas, que se assemelha à magia. Vale dizer que os inimigos normalmente possuem fraquezas contra certos tipos de ataque, sendo possível explorar pontos fracos para causar mais dano.

Diferentes versões

Persona 3 foi lançado pela primeira vez em 2006, quando chegou para PlayStation 2. Três anos depois, o game ganhou uma versão simplificada para o portátil PSP, a qual substituiu várias partes 3D por imagens estáticas. Esta, então, serviu de base para o título disponibilizado em seguida, Persona 3 Portable, que ofereceu melhorias no sistema de batalha e a possibilidade de jogar com uma protagonista feminina.

Algo semelhante aconteceu com Persona 4, o qual foi lançado primeiro no PlayStation 2 em 2008 e, depois, ganhou uma versão com melhorias para o portátil PlayStation Vita (PS Vita), chamada Persona 4 Golden. A versão adicionou dois novos personagens na história: o misterioso Tohru Adachi e a jovem Marie, que aparece sem qualquer lembrança na Velvet Room e tenta descobrir mais sobre si mesma.

5 de 5 Persona 3 Portable teve algumas áreas do PlayStation 2 simplificadas em sua versão para PSP, a qual serviu de base para os outros consoles — Foto: Reprodução/Steam Persona 3 Portable teve algumas áreas do PlayStation 2 simplificadas em sua versão para PSP, a qual serviu de base para os outros consoles — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos

Persona 3 Portable - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Performance: Low / 720p / 60 FPS High / 1080p / 60 FPS Sistema operacional: Windows 10 ou superior (64 Bits) Windows 10 ou superior (64 Bits) Processador: Intel Core i3 540 ou AMD Phenom II X4 Intel Core i5 650 ou AMd FX-4100 Memória RAM: 4 GB 4 GB Placa de vídeo: Geforce GT 730 1GB ou Radeon R7 240 1GB Geforce GTX 650 1GB ou Radeon HD 5770 1GB DirectX: 11 11 Armazenamento: 10 GB de espaço disponível 10 GB de espaço disponível

Persona 4 Golden - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 8.1 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core 2 Duo E8400 ou AMD Phenom II X2 550 Intel Core i5 650 ou AMD Phenomx X4 940 Memória RAM: 2 GB 4 GB Placa de vídeo: Geforce GTS 450 ou Radeon HD 5770 Geforce GTX 460 ou Radeon HD 6870 DirectX: 11 11 Armazenamento: 14 GB de espaço disponível 14 GB de espaço disponível