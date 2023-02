Philips anuncia caixa de som para festas em formato de cubo

A Philips anunciou o lançamento para o Brasil, na segunda-feira (13), de uma nova caixa de som para festas com o nome Philips TAX7207. O dispositivo tem um inusitado formato de cubo, luzes de LED em todas as suas laterais (que mudam de cor com a pulsação da batida) e promete um som potente. O preço sugerido é de R$ 2.199.

A caixa de som tem uma superfície semi-transparente para conseguir projetar a luz mais longe e ajudar a criar o ambiente de festa. O aparelho conta com um driver de áudio de 6,4", acompanhado de um tweeter de 2", conexão Bluetooth para vincular celulares e tablets, possui entrada de áudio e USB, além de uma bateria que promete até 12 horas de autonomia, de acordo com a divulgação oficial.

2 de 5 A Philips TAX7207 tem luzes de LED em 360° — Foto: Divulgação/Philips A Philips TAX7207 tem luzes de LED em 360° — Foto: Divulgação/Philips

A TAX7207 da Philips tem 80 W de potência RMS, resposta de frequência de 40 Hz até 20 KHz e, ainda, tecnologia que permite a conexão de até 50 unidades do mesmo modelo, com o objetivo de ampliar a potência do som e a força de iluminação para uma festa muito maior.

Novos fones de ouvido

3 de 5 Philips TAA7507 promete som de qualidade de conforto — Foto: Divulgação/Philips Philips TAA7507 promete som de qualidade de conforto — Foto: Divulgação/Philips

A fabricante aproveitou a oportunidade para revelar a chegada de dois novos fones de ouvido indicados para a prática esportiva e mais um headphon para o dia a dia. Os esportivos TAA7507 e TAA7607 possuem conexão Bluetooth e compatibilidade com Android e iPhone (iOS). Enquanto o TAA7507 é um headphone in-ear tradicional, o TAA7607 tem recurso de condução óssea, ou seja, não precisa cobrir totalmente a orelha do usuário para que ele ouça o som.

O TAA7507 é um headphone sem fio com estojo próprio para carregamento, bateria que promete até 28 horas de reprodução de música com apenas uma carga, sendo 7 horas nos fones e 21 horas no estojo. O produto tem proteção contra água com classificação IPX5 e cancelamento ativo de ruído. O preço de lançamento é de R$ 899.

4 de 5 Philips TAA7607 funciona por condução óssea — Foto: Divulgação/Philips Philips TAA7607 funciona por condução óssea — Foto: Divulgação/Philips

Enquanto isso, o Philips TAA7607 tem proteção IP66 contra água e poeira e uma faixa de LED posicionada na parte de trás do pescoço, para ajudar na iluminação e na identificação do usuário em ambientes mais escuros. O acessório tem dois microfones e tecnologia que pode reduzir o barulho externo do vento, segundo a fabricante. O preço é de R$ 999.

5 de 5 Philips TAT1207 é um fone de ouvido sem fio para o dia a dia — Foto: Divulgação/Philips Philips TAT1207 é um fone de ouvido sem fio para o dia a dia — Foto: Divulgação/Philips