Philips anuncia fone de ouvido que ajuda no sono; entenda

A Philips anunciou, na terça-feira (7), o lançamento dos fones de ouvido N7808, projetados para ajudar no sono do usuário. O acessório, criado em parceria com a Kokoon, empresa especialista nos chamados "sleepbuds", promete ajudar o usuário a adormecer enviando sons agradáveis, ao mesmo tempo em que deve trabalhar ativamente para proteger os ouvidos de sons externos. Em contato com a Philips, o TechTudo apurou que os produtos devem ficar restritos à Europa, ao menos por enquanto.

Os fones de ouvido Philips N7808 têm um perfil menor e mais leve do que outros aparelhos, pois os componentes eletrônicos mais pesados foram realocados para uma caixa externa, que fica atrás da cabeça do usuário. Desta forma, de acordo com a divulgação oficial, ele tem apenas 6 mm de espessura, contra os 20 mm de headphones padrões.

2 de 6 Philips N7808 é feito com tecnologia Kokoon que auxilia no sono — Foto: Divulgação/Philips

Este tipo de tecnologia, desenvolvido pela Kokoon Technology, inclui sensores como acelerômetro e monitor de frequência cardíaca para averiguar o padrão de sono do usuário o tempo todo enquanto ele dorme. Depois, todos os dados ficam disponíveis em um aplicativo próprio, para o usuário entender como está sendo o seu sono e o que deve ser feito para melhorá-lo.

Entretanto, vale dizer que o Philips N7808 pode ser usado como fone de ouvido comum, para ouvir música e atender chamadas de voz, por exemplo. A fabricante promete uma autonomia de bateria de até dez horas.

3 de 6 Philips Fidelio L4 tem acabamento premium e promete som de qualidade — Foto: Divulgação/Philips

Na mesma ocasião, a Philips apresentou outros fones de ouvido de sua nova linha, como o Fidelio L4, um over-ear com drivers de 40 mm. A marca promete uma bateria de longa duração, compatibilidade com Google Assistente e cancelamento ativo de ruído (ANC na sigla em inglês), utilizando os quatro microfones disponíveis. Ele tem ainda Bluetooth 5.3 e revestimento de couro, mesmo na área de controle por toque.

4 de 6 Fidelio T2 é um fone de ouvido da Philips para o dia a dia — Foto: Divulgação/Philips

Enquanto isso, o Fidelio T2 é um earbuds classificado como "premium" com driver dinâmico de 9,2 mm e tecnologia TWS, aquela que permite ao usuário parear e usar os dois lados de forma independente. Segundo a divulgação oficial, os fones de ouvido possuem tamanho 20% menor do que o T1, ao mesmo tempo em que o estojo de carga é 40% menor do que aquele que acompanha o modelo anterior.

O modelo também possui cancelamento ativo de ruído e Bluetooth 5.3, assim como o Fidelio L4. A Philips garante que o T2 possui até 10 horas de reprodução de áudio ou 30 horas com o auxílio do estojo, em caso do ANC desligado. Os botões, de acordo com as informações divulgadas, possuem proteção contra respingos com classificação IPX4.

5 de 6 Philips A5508 vem com estojo para recarga e toque em vermelho — Foto: Divulgação/Philips

Para completar o seu catálogo, a Philips anunciou também mais dois modelos da linha Go Sports, que são fones de ouvido recomendados para a prática esportiva. Ambos possuem proteção contra água e suor classificação IPX5 e Bluetooth 5.3, que tende a ser mais confiável e rápido do que a versão anterior. Entretanto, as similaridades param por aí.

6 de 6 Philips A5608 tem faixa para o pescoço que pode evitar a queda do aparelho — Foto: Divulgação/Philips