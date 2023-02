Pix do Nubank de Carnaval é golpe; veja como acontece e proteja-se

Um golpe está circulando pelo WhatsApp afirmando que o Nubank presenteará os usuários com pagamentos de R$ 500 via Pix neste carnaval. A mensagem é golpe e usa indevidamente o nome e a imagem da fintech para a prática de phishing, mecanismo usado por criminosos para roubar dados pessoais e bancários das vítimas pelo celular. A companhia emitiu um comunicado afirmando que não realiza promoções do tipo e pede ainda para que usuários não cliquem em links suspeitos recebidos pelo mensageiro.