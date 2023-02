Playlists de Carnaval 2023: veja dicas para achar as melhores no Spotify

O Spotify oferece várias playlists de músicas para curtir o Carnaval 2023. Desde o tradicional samba enredo até as listas de funk, o usuário pode encontrar inúmeras canções no streaming para aproveitar a data. Assim, você pode fazer download das faixas para curtir a folia sob a trilha sonora perfeita no trajeto ou em casa, antes de sair para blocos. O serviço permite acesso ilimitado às músicas a partir de uma assinatura, que custa a partir de R$ 19,90, mas você também pode ouvir na modalidade gratuita e com anúncios. A seguir, veja dicas de como encontrar playlists de Carnaval 2023 no Spotify e algumas sugestões de listas.

Como encontrar playlists de Carnaval no Spotify?

A ferramenta de busca do Spotify é intuitiva e funciona em português. Ela está disponível em uma caixa de texto, que permite usar palavras-chave para encontrar a playlist perfeita. Para abri-la, toque no menu de "Buscar", na barra inferior do app. Em seguida, na caixa de texto "O que você quer ouvir", digite os termos-chave para encontrar a lista de músicas no Spotify. Sobre o tema geral, é possível encontrar usando os termos de "Carnaval" ou "Carnaval 2023".

Vale lembrar que estão disponíveis listas criadas por usuários do streaming ou pelo próprio Spotify — que são identificadas com a escrita logo abaixo do título da playlist. É possível também navegar pelas seções no mesmo menu de busca e encontrar alguns dos estilos mais pesquisados.

1. Playlists de samba-enredo de escolas de samba

Para encontrar as listas de samba-enredo, busque por termos como "Samba", "Escolas de Samba" ou "Samba Enredo" no Spotify. Selecione "Playlists" e escolha a que mais se identificar. Como sugestão para animar o Carnaval desde ano, vale dar uma conferida na opção "Escolas de Samba", criada pelo próprio Spotify. Ainda, as listas "Samba Raiz" e "Coleção Samba" são interessantes para quem gosta dos clássicos em novas vozes do ritmo.

2. Playlists de marchinhas de carnaval

Para descobrir músicas com esse ritmo dos trios de rua, o usuário pode pesquisar por termos como "Marchinhas" ou "Bloco de Carnaval". Nessa categoria, a playlist "Carnavalizar" é ideal, com mais de 120 mil curtidas dos usuários no streaming. Também está disponível a opção "Seguindo o Bloquinho" com mais de 4h de reprodução de marchinhas. Buscando pelo nome completo, elas sempre aparecem entre as primeiras opções de lista.

3. Playlists de funk

O funk já é presença oficial no Carnaval brasileiro. Nesse sentido, a playlist "Funk Pop" traz opções animadas e já soma mais de 496 mil curtidas no streaming. O "Segue o Baile" também é bem popular entre os usuários, com mais de 792 mil likes na plataforma. Mas, em disparada, o "Funk Hits" aparece com mais de 5 milhões de curtidas e conta com a presença de vozes nacionais e DJs populares.

4. Playlists de pop

Essas listas podem ser encontradas com buscas pelas palavras-chave de "Pop" e "Música Pop". É possível personalizar a pesquisa para "Pop Nacional", "Pop Brasileiro", "Pop internacional", "Música pop brasileira", "Música pop latina", "Música pop americana", e assim por diante. Uma opção nacional é a "Pop Brasil", que soma mais de 2 milhões de likes. A "Supernova" soma hits daqui e estrangeiros. Já a sugestão internacional é a "Pop Up", que é bem cotada, com mais de 6 milhões de curtidas.

5. Playlists misturadas com 'músicas do verão'

O verão está esquentando o Brasil, e esse hit animado também pode ser descoberto no Spotify por meio das palavras como "Verão", "Músicas do Verão", "Verão 2023", "Hits do Verão" e Verão Brasil". A lista de sugestões começa com o "Verão 2023", que tem mais de 2 milhões de likes e é organizada pelo próprio Spotify. Já "Projeto Verão" é ideal para quem gosta de atividades físicas ou músicas bem animadas, que podem embalar bem o Carnaval. A "Verão Forever" mistura músicas nacionais e internacionais com o tema.

