iPhone 15 Pro tem possível design vazado na web; veja imagens

O possível design do iPhone 15 Pro está circulando na internet, após divulgação do site especializado 9to5Mac nesta quinta-feira (16). A renderização foi projetada com base no vazamento de uma fonte confiável do ramo de cases para celular, com a ajuda do artista 3D Man Ian Zelbo. O próximo celular premium da Apple segue sendo desenvolvido em segredo, mas, de acordo com a publicação, o aparelho tende a ter o visual repaginado, com bordas mais arredondadas.