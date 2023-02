PowerWash Simulator: confira gameplay e requisitos mínimos do curioso game

PowerWash Simulator está disponível para Xbox Series X / S e Xbox One por R$ 133,90, para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ) e Nintendo Switch por R$ 124,50 e para PC ( Steam ) por R$ 74,90. O título também está disponível no Xbox Game Pass. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o game.

PowerWash Simulator traz um desafio de limpeza com uma pistola pressurizada de água semelhante a vídeos relaxantes do YouTube — Foto: Reprodução/Steam

No Modo Carreira do game, usuários vão criar sua própria firma de limpeza e realizar trabalhos por toda a cidade de Muckingham, que está sofrendo com uma crise de sujeira em vários níveis. O game é em primeira pessoa e sua pistola de água pressurizada será sua principal arma para remover todo tipo de mancha, como lodo, fuligem, mofo e mais, cada qual com seu nível de resistência. É possível jogar em multiplayer cooperativo ou reviver seus trabalhos preferidos em Jogo Livre com até 6 pessoas.