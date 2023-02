Próximo episódio de The Last of Us terá exibição antecipada no HBO Max

A série The Last of Us teve uma mudança excepcional no calendário de episódios. O quinto capítulo do show será exibido na próxima sexta-feira (10), no mesmo horário (21h nos EUA e 23h no Brasil). O motivo é para não haver choque com a transmissão do Super Bowl, final da liga de futebol americano e um dos eventos de maior audiência nos Estados Unidos. Até o momento, os demais episódios serão disponibilizados no mesmo dia e horário padrão, sempre nas noites de domingo.