PS5: vendas do console da Sony sobem 200% após regularização do estoque

O PlayStation 5 (PS5) teve um aumento de 200% em suas vendas com relação ao ano passado, após ter estoques regularizados recentemente. Desde o lançamento em 2020, não haviam sido produzidas unidades suficientes do console da Sony para atender a alta demanda, o que atrapalhava o desempenho do hardware no mercado. Vale dizer que todo o problema de fabricação se dava, principalmente, pelos efeitos da pandemia, uma vez que esta ocasionou escassez de peças essenciais, atrasos na fabricação e na distribuição do videogame.