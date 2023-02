PSVR 2: veja preço, data de lançamento e mais sobre o acessório de PS5

O PlayStation VR2 , ou PSVR 2, é o novo visor de realidade virtual da fabricante Sony , exclusivo para PlayStation 5 ( PS5 ). O aparelho chega ainda nesse mês, no dia 22 de fevereiro, pelo preço sugerido de R$ 4.499,90. Além de vir acompanhado de dois controles próprios, ele garante total imersão em mundos virtuais, como os de Horizon Call of the Mountain e Job Simulator, com gatilhos táteis similares aos do DualSense e áudio em 3D. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o PSVR 2 e tire dúvidas sobre funcionamento, jogos disponíveis e mais.

1 de 4 O PlayStation VR2 chega em 22 de fevereiro de 2023 no mundo todo e custará R$ 4.499,90 no Brasil — Foto: Reprodução/PlayStation Blog O PlayStation VR2 chega em 22 de fevereiro de 2023 no mundo todo e custará R$ 4.499,90 no Brasil — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

1. Quando vai ser lançado e qual será o preço?

O PlayStation VR2 começará a ser vendido no Brasil e no mundo no dia 22 de fevereiro de 2023, numa quarta-feira. Então, enquanto nos Estados Unidos a comercialização do dispositivo ficará em torno de US$ 549 (cerca de R$ 2.886,15, na cotação atual), por aqui o preço sugerido de varejo será de R$ 4.499,90. Dessa forma, consumidores brasileiros poderão encontrá-lo com valores maiores ou menores que o listado, a depender do local de compra.

Vale dizer que o preço sugerido acima se refere ao pacote que conta apenas com o visor. No entanto, o PlayStation VR2 também será disponibilizado em um bundle especial, vendido a R$ 4.799,90, que acompanhará o jogo Horizon: Call of the Mountain.

2 de 4 Os controles PlayStation VR2 Sense permitem sentir a tensão em seus botões semelhante ao DualSense — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Os controles PlayStation VR2 Sense permitem sentir a tensão em seus botões semelhante ao DualSense — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

2. Quais são as funções do PSVR 2?

O PSVR 2 tampa a visão do jogador do mundo real e exibe imagens 3D diferentes para cada olho com atualização de 120 Hz, o que permite uma sensação de total imersão no universo eletrônico. Também vale dizer que o aparelho acompanha dois joysticks PlayStation VR2 Sense, que possuem gatilhos com diferentes níveis de tensão — como o DualSense. Desse modo, jogadores podem sentir, por exemplo, uma certa "resistência" ao puxar a corda do arco em Horizon Call of the Mountain.

Quanto ao visor, cabe ressaltar o motor embutido para feedback háptico e a função "Exibição transparente". Enquanto o primeiro permite a simulação de diferentes sensações, o segundo possibilita ver o mundo real sem precisar remover o dispositivo — o que é útil para interagir com pessoas ou pegar controles sem se atrapalhar.

3. O que muda em relação ao PSVR original?

Comparando com seu antecessor, é possível dizer que o design é mais fino e ligeiramente mais leve, pesando 560 gramas em relação aos 600g do original. Alguns recursos ergonômicos foram mantidos, como a faixa na cabeça para ajustar ao usuário. O visor traz lentes HDR OLED com 2000 x 2040p por olho, enquanto o primeiro PSVR fazia apenas 960 x 1080p. O campo de visão também é um pouco mais amplo, com 110 graus em relação aos 100 graus de seu predecessor.

A maior novidade, no entanto, é que o PSVR 2 não necessita de câmeras externas — diferentemente do PSVR, que exigia o uso da PlayStation Camera. Isso porque o novo visor conta com 4 câmeras integradas que rastreiam o movimento do headset e do controle.

3 de 4 O Playstation VR 2 é mais leve que o modelo original e possui suas próprias câmeras embutidas, sem precisar de uma câmera externa — Foto: Reprodução/PlayStation Blog O Playstation VR 2 é mais leve que o modelo original e possui suas próprias câmeras embutidas, sem precisar de uma câmera externa — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Há também câmeras infravermelho que detectam o movimento dos olhos e traduzem movimentos sutis para a tela, além de aumentar a qualidade de renderização nos pontos onde o usuário está focado. O espaçamento entre as lentes pode ser ajustado para ficar mais cômodo ao jogador e há uma saída de exaustão integrada para evitar que as lentes embacem.

4. Quais jogos vão estar disponíveis para jogar no PSVR 2?

O PSVR 2 terá 30 jogos disponíveis em sua janela de lançamento e, segundo a Sony, há também mais de 100 títulos em desenvolvimento atualmente. Entre alguns dos já disponíveis estão Horizon Call of the Mountain, Pistol Whip, Job Simulator + Vacation Simulator, Rez Infinite, Moss e Moss Book 2, Garden of the Sea, Jurassic World Aftermath Collection, Before Your Eyes, Kayak VR: Mirage, Pavlov VR,Gran Turismo 7, Resident Evil Village e No Man's Sky.

4 de 4 O PlayStation VR 2 terá por volta de 35 jogos em sua janela de lançamento e mais 100 estão em desenvolvimento — Foto: Reprodução/PlayStation Blog O PlayStation VR 2 terá por volta de 35 jogos em sua janela de lançamento e mais 100 estão em desenvolvimento — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

5. Vai funcionar com o PlayStation 4?

O PlayStation VR2 será um periférico exclusivo para o PlayStation 5 (PS5), de forma que usuários não poderão utilizar o novo visor de realidade virtual no PlayStation 4 (PS4). Assim, para jogar no antigo console da Sony, será necessário utilizar o PlayStation VR original — que está limitado aos games lançados para ele.

6. Posso jogar jogos do PSVR no PSVR 2?

Os jogos do primeiro PSVR não são compatíveis com o PlayStation VR 2 devido às várias mudanças do visor em sua nova geração. Algumas empresas poderão lançar novas versões de seus jogos de PSVR adaptados para o PSVR 2 e até oferecê-las de forma gratuita para os usuários que já compraram a versão original. No entanto, este será um processo individual, escolhido por cada empresa e desenvolvedor.