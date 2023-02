Quem vence A Batalha dos 100? Últimos episódios já estão na Netflix

O reality show de resistência física da Netflix , A Batalha dos 100 , já tem seu vencedor. O atleta de crossfit e snowboarder Woo Jin-yong, de 37 anos, saiu na frente e faturou o prêmio de 300 milhões de wones sul-coreanos (R$ 1,2 milhões na cotação atual). O nono e último episódio da primeira temporada foi lançado na última terça (21). No show, 100 participantes com ótimo condicionamento físico enfrentam uma série de jogos desafiadores onde a resistência deles é testada.

Entre os participantes do programa, estão ginastas, fisiculturistas, lutadores de MMA e demais esportistas de diversos gêneros, nacionalidades e idades. Com altos números de audiência no Brasil, A Batalha dos 100 chegou a integrar o Top 10 nacional de séries lançadas pela Netflix durante seu lançamento. Para saber mais sobre a prova final e como funciona o reality show, confira mais informações a seguir.

2 de 3 A Batalha dos 100 reúne competidores de diversos gêneros e idades para desafios de resistência física — Foto: Divulgação/Netflix A Batalha dos 100 reúne competidores de diversos gêneros e idades para desafios de resistência física — Foto: Divulgação/Netflix

Como foi a missão final?

Na reta final do game show, restaram apenas os competidores Woo Jin-yong, crossfiteiro, e Jung Hae Min, ciclista. Os dois realizaram a prova "corda infinita", que consiste em puxar uma pesada e grossa corda até chegar a outra ponta final. Quem completasse a missão primeiro seria o vencedor. O ganhador da disputa também poderia destruir a escultura do torso do oponente após a vitória.

Woo e Jung estiveram posicionados no palco para que puxassem a corda cara a cara. Por ser ciclista, Jung estava em desvantagem por ter mais força nas pernas do que nos braços. Em um determinado momento da prova, os dois fizeram uma pausa após sentirem-se cansado, mas retornaram em seguida com apoio dos demais competidores que acompanharam o teste em uma sala próxima. No fim, Woo Jin-yong saiu vencedor ao chegar na ponta final da corda.

3 de 3 O crossfiteiro Woo Jin-yong se saiu vencedor na prova final, que consistia em puxar uma extensa e pesada corda até o final do rolo — Foto: Divulgação/Netflix O crossfiteiro Woo Jin-yong se saiu vencedor na prova final, que consistia em puxar uma extensa e pesada corda até o final do rolo — Foto: Divulgação/Netflix

Após o anúncio oficial de sua vitória, Woo Jin-yong agradeceu aos pais e à Deus pela conquista. Em seguida, como manda as regras do reality, destruiu o torso de Jung Hae Min, último competidor a ser eliminado da disputa. O concorrente, mesmo triste com a cena, fez questão de parabenizar o campeão da Batalha dos 100. Woo Jin-yong é atleta profissional de snowboard, integrante do time nacional da Coreia do Sul. Ela também é praticante de crossfit, modalidade de exercícios físicos de alta intensidade.

Como funciona a Batalha dos 100?

O programa reúne 100 competidores para descobrir qual corpo é capaz de estar à frente dos mais variados desafios de resistência. Entre as provas disputadas pelos competidores, tiveram maior destaque as de arrastar um navio modelo pirata que pesava mais de uma tonelada, andar por pontes de madeira com pesos nos braços e demais exercícios que desafiavam a força muscular, equilíbrio, resistência, agilidade e força de vontade.

Além de esportistas e fisiculturistas, A Batalha dos 100 reuniu também personalidades com outras profissões para participar do programa. Exemplo disso foram os competidores Elaine (atriz e personalidade de TV), Jeong Han-saem (ator musical e modelo), Lee Min U (chef), Park Jung-ho (agente penitenciário), Austin Kang (chef e personalidade de TV) e DBO (rapper). O programa tem direção e edição de Jang Ho Gi e narração de Kaiji Von Tang.

Confira o teaser de A Batalha dos 100