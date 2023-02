Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton ganha data de estreia e teaser

Conforme mostrado no teaser, a série focará na relação entre a jovem Rainha Charllote (India Amarteifio) e o jovem Rei George (Corey Mylchreest). O enredo vai mostrar o romance entre o casal, a ascensão ao trono e como a personagem se transformou na monarca apresentada na série principal, além da mudança na sociedade, uma consequência do casamento entre eles.

Embora Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton aconteça no passado, alguns personagens serão apresentados em duas versões, na mais velha e na mais jovem. Exemplo disso é a própria Rainha Charllote, que será representada tanto por India Amarteifio, conhecida por seu papel em Line of Duty, como por Golda Rosheuvel, que retorna ao seu papel original de Bridgerton. Também voltam aos seus papéis Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton). Veja, na tabela abaixo, o elenco completo:

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton está entre as séries mais aguardadas de 2023. Isso é motivado pela popularidade de Bridgerton na Netflix. Baseado nos livros escritos pela autora Julia Quinn, a série de época foca na alta sociedade de Londres, onde membros da poderosa família Bridgerton procuram por romances reais. A obra ganhou um grande número de indicações em premiações e acumula críticas muito positivas, com notas 7,4 no IMDb e uma aprovação de 74% entre os usuários do Rotten Tomatoes.