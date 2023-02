Razer anuncia mouse gamer que pesa apenas 49 gramas

A Razer anunciou, nesta quinta-feira (2), o lançamento do mouse gamer sem fio Razer Viper Mini Signature Edition, que pesa apenas 49 g por conta do seu corpo em forma de exoesqueleto. O dispositivo é produzido com liga de magnésio, em um design que lembra um favo de mel, e não tem previsão de lançamento no Brasil. Lá fora, o produto será vendido com exclusividade pelo site da fabricante por US$ 280, ou cerca de R$ 1.414 pela cotação atual do dólar, sem impostos.