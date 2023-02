Realme revela celular que carrega totalmente em 10 minutos

Por enquanto, o Realme GT Neo 5 foi anunciado apenas para o mercado chinês, onde terá três opções de cores: branco, preto ou roxo. Com 240 W de carregamento, o aparelho será comercializado a partir de 3.199 yuan (R$ 2.463, em conversão direta e sem impostos). Nas linhas a seguir, conheça mais detalhes sobre a ficha técnica do celular da Realme.

2 de 3 GT Neo5 da Realme traz a tecnologia de recarga mais potente do mundo — Foto: Divulgação/ Realme GT Neo5 da Realme traz a tecnologia de recarga mais potente do mundo — Foto: Divulgação/ Realme

O carregamento é tão potente que, se o usuário desejar uma carga parcial, o novo telefone da Realme pode atingir 20% em apenas 80 segundos e 50% em quatro minutos, de acordo com a fabricante. A potência do novo aparelho supera os 210 W oferecidos pelo Xiaomi Redmi Note 12 Discovery Edition. Outro dispositivo poderoso que conta com este tipo de recurso é o OnePlus 10T, superado com ampla vantagem de quase 100 W.

A Realme é propriedade da BBK Electronics, a mesma empresa proprietária da Oppo e da OnePlus. Na MWC 2022, a Oppo revelou uma alternativa de carregamento rápido de 240 W, que o novo smartphone da Realme pode estar utilizando para obter tamanha potência. Vale destacar que, até o momento, o carregamento rápido de 240 W ainda não contempla nenhum dispositivo comercializado das marcas Oppo ou OnePlus.

3 de 3 GT Neo 5 tem três opções de cor: branco, preto ou roxo — Foto: Divulgação/Realme GT Neo 5 tem três opções de cor: branco, preto ou roxo — Foto: Divulgação/Realme

Em relação ao desempenho, o aparelho utiliza o mesmo processador do Galaxy S22, o Snapdragon 8 Plus Gen 1. No ano passado, o chip era o mais relevante da Qualcomm. Ele pode trabalhar em conjunto com 16 GB de memória RAM. Já o armazenamento interno conta com 256 GB, 512 GB ou 1 TB.

Além de toda a performance, o celular revela um design singular com um retângulo brilhante na parte traseira. A tela AMOLED com 6,74 polegadas e resolução 2.772 x 1.240 pixels também deve apresentar boa qualidade na exibição de imagens. A taxa de atualização é de 144 Hz, o que deve oferecer ao usuário imagens fluidas para jogos e séries.

A câmera principal do aparelho apresenta um sensor Sony IMX890 de 50 MP. O smartphone da Realme ainda conta com uma lente ultra wide de 8 MP com ângulo de 112 graus e uma macro de 2 MP. Para selfies, o dispositivo traz 16 MP. Quanto ao sistema operacional, ele vem de fábrica com o Android 13 e a interface Realme UI 4.0.