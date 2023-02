Recurso da Samsung que preserva bateria chega a mais celulares Galaxy

Um recurso bem interessante do recém-lançado Galaxy S23 começou a chegar a mais smartphones da Samsung . Destinada ao público gamer, a função busca limitar a recarga do telefone apenas às partes necessárias para mantê-lo funcionando durante uma partida. Isso evita que a energia passe pela bateria, o que diminuiria sua vida útil. A tecnologia passou a ser vista em modelos da linha Galaxy S21 , nas famílias de dobráveis da marca e até na linha Galaxy A.

O ponto é que, diferente de funcionalidades que são distribuídas via atualização de sistema, esta chega aos poucos aos telefones como um update do Game Booster. Além de aguardar a disponibilidade, interessados na ferramenta também precisam ativá-la manualmente.

2 de 2 Galaxy S23 é apto a usar o recurso de bateria do Game Booster — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 é apto a usar o recurso de bateria do Game Booster — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Há, no entanto, algumas ressalvas quanto ao uso, que tem como pré-requisito o uso de carregadores com potência entre 25 W e 45 W, e também adaptadores compatíveis com a tecnologia USB Power Delivery. Também existem pontuações de que a carga mínima necessária para dispor da ferramenta é de 20%.

Quando o update chegar aos telefones, usuários interessados devem seguir alguns passos para empregar a tecnologia. O primeiro deles é conectar o telefone ao carregador e logo em seguida abrir um jogo. Depois, será necessário tocar no ícone do Game Booster na aba de notificações. Por lá, haverá a opção "Pausar fornecimento de energia USB". Assim que ativá-la, a pessoa poderá seguir com a partida e aproveitar a funcionalidade.

Outra ressalva fica pelo fato de que o telefone não será recarregado enquanto a função estiver ativa. Ou seja, quem precisar do dispositivo carregado após o jogo não deve usar a novidade, já que ela impede a reposição, mesmo que parcial, da bateria.

Vários adeptos aos telefones Galaxy ao redor do globo já registraram acesso à pausa da recarga via USB Power Delivery. No entanto, não se sabe ao certo quantos e quais smartphones ainda serão contemplados com a funcionalidade. Até o momento, modelos da linha Galaxy S21 e o Galaxy A73 5G, da família intermediária da Samsung, já foram contemplados. Os dobráveis Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Fold 4 também registraram interações com a novidade.