Re/member: conheça sinopse, elenco e trailer do filme de terror da Netflix

Re/member é uma adaptação do mangá homônimo da dupla Katsutoshi Murase e Welzard, que também assinam o roteiro do longa. Com uma trama que une horror sobrenatural, suspense e loops temporais, o título é um dos destaques da semana na Netflix. A seguir, confira mais informações sobre enredo e repercussão entre público e crítica.

Re/member possui nota 5,7, com base em 92 votações, no portal IMDb. Na rede social Letterboxd, voltada à opiniões de filmes, o longa obteve 3.1/5 estrelas, baseado em 241 votos dos usuários. O terror recebeu a classificação "Dispensável" no site especializado em cinema e streaming Decider. Na definição do portal, Re/member "não traz nada de novo ao conceito de loop temporal, muito menos satisfaz como um filme adolescente com enredo fora da curva. Os elementos estão lá para algo promissor. Mas, ao mostrar seus personagens de forma tão superficial, acaba reduzindo o quanto o público poderia se conectar com sua corrida contra o tempo."