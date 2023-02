Resident Evil 4 Remake terá missões paralelas e novidades na gameplay

Resident Evil 4 Remake teve novas informações de gameplay reveladas nesta terça-feira (31) pela revista norte-americana Game Informer. Entre elas, a presença de missões paralelas (sidequests), novas mecânicas de combate com facas e até mesmo alterações nos comandos de Ashley, a parceira de Leon durante a jornada. As novas informações mencionam também que a personagem se portará de maneira diferente e terá uma nova Inteligência Artificial, com maior participação em quebra-cabeças e em outros momentos do jogo.

1 de 4 Resident Evil 4 Remake tem novos detalhes revelados como missões paralelas e novo sistema de combate com facas — Foto: Divulgação/Capcom Resident Evil 4 Remake tem novos detalhes revelados como missões paralelas e novo sistema de combate com facas — Foto: Divulgação/Capcom

A maior novidade revelada é a presença de missões paralelas que trarão maior variedade e duração para o game. Elas poderão ser encontradas por meia de panfletos azuis espalhados pelas áreas e o mercador, personagem clássico do título, entregará suas recompensas por completá-las. O artigo da Game Informer menciona alguns exemplos de como serão as missões.

Entre elas, quests como trazer três cobras abatidas, rastrear e eliminar um cachorro infectado e uma missão de atirar em 15 medalhões azuis escondidos pela vila foram citadas. Esta última já estava presente no jogo original e trazia como recompensa a arma Punisher para o usuário.

A segunda maior mudança está em Ashley, a filha do Presidente dos Estados Unidos que o protagonista Leon resgata durante o jogo e protege em várias seções do game. Ao pressionar o analógico direito (R3) será possível alternar entre pedir que Ashley siga o jogador ou fique em uma certa área, algo que lembra os comando de Hugo em A Plague Tale: Innocence. Não haverá mais locais seguros para ela se esconder, como as caçambas de lixo do jogo original.

2 de 4 Resident Evil 4 Remake trará novas mecânicas para Ashley e não haverá mais lugares seguros para escondê-la — Foto: Reprodução/YouTube Capcom Resident Evil 4 Remake trará novas mecânicas para Ashley e não haverá mais lugares seguros para escondê-la — Foto: Reprodução/YouTube Capcom

A personagem também não terá barra de energia própria. Se receber muito dano, ela será abatida e o jogador precisará segurar um botão para que ela se recupere, como ressuscitar um companheiro em um Battle Royale. Segundo os desenvolvedores, Ashley também será mais usada em quebra-cabeças de dupla.

Os chamados quick time events (QTEs) do game original, sequências onde o jogador precisava apertar um botão rapidamente ou repetidas vezes, serão trocadas por mecânicas mais condizentes com games atuais. A faca poderá ser usada para aparar golpes de inimigos, conforme visto no trailer em que Leon a usa para se defender do Ganado com a Motosserra.

Ao ser agarrado, o personagem também pode usar o item para se livrar dos infectados, ao invés de pressionar um botão repetidamente para se soltar. Outro ponto que vale destacar é que alguns dos inimigos precisarão ser executados após serem abatidos, ou vão ressuscitar em versões mais fortes.

3 de 4 No Resident Evil 4 original havia muitas "Quick Time Events", cenas predeterminadas nas quais era preciso apertar botões rapidamente ou repetidas vezes — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro No Resident Evil 4 original havia muitas "Quick Time Events", cenas predeterminadas nas quais era preciso apertar botões rapidamente ou repetidas vezes — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

As facas se tornarão uma parte mais relevante do combate, mas elas vã contar com um sistema de durabilidade e poderão se quebrar. Será possível carregar diversos desses itens e também melhorar sua resistência e dano no mercador, algo parecido com o que ocorre em games como The Last of Us.

Se a munição ficar escassa, usuários poderão usar itens encontrados pelo game para fabricá-las, como em Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3 Remake. O game também terá a adição de uma nova arma: uma balestra que dispara dardos silenciosos para se manter furtivo. Como flechas, essas munições poderão ser recuperadas direto de corpos de inimigos abatidos.

4 de 4 As facas ganharão novas funções em Resident Evil 4 Remake, como aparar golpes inimigos, mas em compensação poderão quebrar — Foto: Reprodução/Resident Evil Showcase As facas ganharão novas funções em Resident Evil 4 Remake, como aparar golpes inimigos, mas em compensação poderão quebrar — Foto: Reprodução/Resident Evil Showcase

Segundo a Game Informer, o título terá seis configurações de controle diferentes – uma delas, inspirada na jogabilidade do game original. Outra novidade bastante útil é uma roda de seleção de armas, na qual usuários poderão alternar rapidamente entre oito de suas armas, facas e explosivos. A mira laser clássica foi substituída por uma retícula comum, porém jogadores ainda poderão adquirir o item em sua versão original no mercador.