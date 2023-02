Resizable BAR: o que é e como ativar o recurso em placas de vídeo

Embora o benefício não seja significativo, chegando a um aumento de desempenho de até 12%, é uma maneira simples e sem custos de incrementar a performance. A seguir, saiba o que é Resizable BAR e o que é preciso para ativar o recurso no seu computador.

O que é o Resizable BAR?

Antes de mais nada, é preciso entender como um computador funciona. Falando de maneira simplificada, as imagens que vemos na tela nada mais são do que códigos binários transformados em formato gráfico. Para que isso aconteça, a placa de vídeo faz centenas de milhões de cálculos matemáticos por segundo e os entrega à CPU para serem processados. Esta comunicação é feita por meio da VRAM, um tipo de memória RAM específico para placas de vídeo.

O problema é que a CPU consegue acessar apenas 256 MB de memória VRAM por vez. Com as atuais placas de vídeo chegando a um mínimo 6 GB de memória VRAM e com os games ficando cada vez mais complexos — o que exige ainda mais cálculos —, a comunicação tende a ser afetada por gargalos. É como se uma rua pequena e estreita recebesse repentinamente mais carros, tornando o trânsito mais lento.

A tecnologia Resizable BAR retira esta limitação, permitindo que todos os dados disponíveis na memória VRAM sejam acessados de uma só vez. Em teoria, isto significa que a CPU consegue processar as informações com mais eficiência, melhorando o desempenho na hora de rodar jogos mais pesados.

Segundo os testes da Nvidia, o desempenho da máquina chega a melhorar em até 12% com o Resizable BAR ativado. Ainda não é uma diferença significativa, mas para quem já possui hardware compatível, é uma maneira de incrementar a performance em alguns games sem gastar nada.

Qualquer computador é compatível com o Resizable BAR?

Embora o Resizable BAR ser uma tecnologia do protocolo PCI Express, que está presente em qualquer placa-mãe, apenas recentemente as empresas passaram a oferecer o recurso. Nas placas-mãe Nvidia, o Resizable BAR está disponível para modelos das séries RTX 30 e 40. Porém, os modelos RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090 e as versões Founders Edition precisam de uma atualização da VBIOS para ativar o recurso. Para isso, basta entrar no site da fabricante da GPU e procurar pelo arquivo de atualização.

Além disso, também é necessária uma placa-mãe compatível com o Resizable BAR. Para descobrir se é o seu caso, visite o site da placa-mãe e confira as especificações. Algumas marcas, como ASUS, ASRock, Gigabyte e MSI, liberaram atualizações da BIOS que ativam o recurso.

Por fim, também é necessário um processador compatível. Para chips Intel, isto vale para alguns modelos a partir da décima geração (Comet Lake). Já para chips AMD, os modelos a partir do AMD Zen 3 podem utilizar o recurso. Vale lembrar que a AMD tem uma tecnologia semelhante, chamada de Smart Access Memory (SAM), exclusiva para seus processadores e suas placas de vídeo.

Como faço para ativar o recurso?

Confirmado que a placa de vídeo, o processador e a placa-mãe são compatíveis com o Resizable BAR, o procedimento para ativar é bastante simples. Basta entrar na BIOS da sua placa-mãe e acessar o menu de opções. Então, ative as opções "Above 4G Decoding" e "Re-Size BAR Support".

Em alguns casos, também pode ser necessário desativar o CSM na opção de Boot.

Depois disso, é só salvar as opções e reiniciar o computador. Para descobrir se o Resizable Bar está ativo, entre no software da placa de vídeo ou da placa-mãe e procure por informações de status do sistema. Ou então utilize o aplicativo GPU-Z.

Quais games são compatíveis com Resizable BAR?

Como a tecnologia do Resizable BAR envolve mais hardware do que software, em teoria qualquer game pode usufruir do recurso. No entanto, há alguns casos em que a performance piora com o Resizable BAR ativado.