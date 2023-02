Returnal e Wild Hearts são destaques nos lançamentos da semana

Returnal e Wild Hearts são os destaques nos lançamentos da semana, com a chegada da versão PC do game de looping de tempo do PlayStation 5 ( PS5 ) e as intensas caçadas do título da Omega Force , no 'estilo' Monster Hunter: World . Além deles, também chegam às plataformas o remaster do clássico RPG Tales of Symphonia , as aventuras rítmicas de Theatrhythm: Final Bar Line, o retorno da série de estratégia The Settlers : New Allies e mais. Confira, a seguir, tudo sobre os jogos que estreiam na semana, como datas, preços e aparelhos em que estão disponíveis.

Returnal - 15 de fevereiro - PC

Antes exclusivo do PlayStation 5 (PS5), este jogo de tiro em terceira pessoa da Housemarque traz uma experiência única. Nele, jogadores controlam Selene, uma astronauta cuja nave cai no planeta Atropos enquanto investigava um sinal chamado de "White Shadow". Ao chegar no planeta, ela investiga ruínas alienígenas e encontra corpos que parecem ser da própria personagem. Em algum momento, ela percebe que, ao morrer, retorna para o momento em que chegou ao local, ficando presa em um looping de tempo.

A versão para PC inclui as atualizações que o game recebeu no PS5, como um modo para suspender o ciclo, modo foto, modo cooperativo e de sobrevivência. Vale ressaltar que o jogo terá suporte a tecnologias como Nvidia DLSS, NIS, AMD FSR2 e Ray Tracing, compatibilidade com monitores Ultrawide, áudio Dolby Atmos e a possibilidade de usar joystick DualSense e seus recursos. Returnal está disponível para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 249,90.

Wild Hearts - 17 de fevereiro - PS5, XBSX/S, PC

O novo RPG de ação da Koei Tecmo é um game de caçadas a bestas gigantes nos moldes de Monster Hunter: World. A trama se passa na região de Azuma, onde vivem as selvagens feras Kemono, criaturas primitivas que incorporam o poder da natureza e lutam entre si por território. Não havia mais esperanças para enfrentá-las até que surge o caçador controlado pelo jogador, capaz de utilizar o antigo poder das Karakuri, tecnologias ancestrais que podem ajudar em batalha.

O game oferece um arsenal de oito armas diferentes e usuários podem criar armaduras e armas com partes dos monstros derrotados. É possível jogar sozinho ou com até 3 pessoas em multiplayer online. Wild Hearts está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 338,90, para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 339 e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 299.

Tales of Symphonia Remastered - 17 de fevereiro - PS4, XB, SW

Lançado originalmente em 2003 para o GameCube, Tales of Symphonia é um capítulo da clássica série de RPG Tales of, conhecida por seu sistema de batalha voltado para a ação. O jogo segue a história de Lloyd Irving, um jovem que acompanha sua amiga de infância, Colette, escolhida da instituição divina Cruxis, em uma jornada para regenerar o mundo. Durante a trama, eles descobrirão que salvar o mundo pode ser mais complexo do que esperavam.

O sistema de batalha da série é um de seus grandes destaques, uma vez que oferece combates de ação no qual o usuário toma total controle do personagem. Além disso, o título conta com suporte para multiplayer para até 4 pessoas. Tales of Symphonia Remastered está disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC.

Theatrhythm: Final Bar Line - 16 de fevereiro - PS4, SW

Nesta nova versão da série, jogadores poderão participar de batalhas repletas de ritmo enquanto acompanham mais de 385 músicas de Final Fantasy. O jogo traz um acervo que cobre um total de 46 games da franquia, desde a série principal até Final Fantasy XV, passando por remakes, spin-offs e CDs oficiais de trilha sonora.

Assim, é preciso pressionar botões no ritmo certo da música enquanto confrontos se desenrolam na tela, com suporte para jogar ao lado de um amigo ou em batalhas multiplayer para até 4 pessoas. Vale dizer que também está disponível uma DLCs com outros títulos da Square Enix, como Nier: Automata, Octopath Traveller, Romancing SaGa e mais.

Theatrhythm: Final Bar Line pode ser jogado em PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch após comprá-lo por R$ 249,50, com uma versão demo disponível em ambos os consoles que conta com 30 músicas para experimentar.

The Settlers : New Allies - 17 de fevereiro - PC

Após um longo hiato e muitos atrasos, a série The Settlers retorna com uma experiência de simulação e estratégia em tempo real, desenvolvida pela Ubisoft Düsseldorf. No título, usuários podem escolher entre 3 facções para jogar: os Elari, Maru e Jorn, cada um com visual, estilo de jogabilidade e história próprios.

Assim, na gameplay, será preciso estabelecer sua cidade, coletar recursos, criar rotas de transporte e desenvolver uma economia forte para erguer forças militares capazes de enfrentar seus inimigos. Vale dizer que o título conta com modo campanha e multiplayer online para até 8 pessoas.

The Settlers : New Alies está disponível para PC pela loja digital Epic Games Store por R$ 199,99 e pela Ubisoft Store por R$ 299,99. O jogo também estará disponível no serviço por assinatura Uplay+ da empresa. Além disso, cabe ressaltar que há planos de lançamento para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, mas ainda sem data definida.

Labyrinth of Galleria: The Moon Society - 14 de fevereiro - PS5, PS4, SW

No título de exploração de dungeons e RPG em primeira pessoa, jogadores controlam espíritos errantes que devem servir à bruxa mestra Madame Marta. Assim, ao lado de um grupo de bonecos com alma, será preciso adentrar uma masmorra labiríntica e enfrentar feras terríveis para encontrar artefatos mágicos, conhecidos como Curios. Labyrinth of Galleria: The Moon Society está disponível para Nintendo Switch por R$ 259,99.

Wanted: Dead - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Produzido por antigos desenvolvedores do Team Ninja, Wanted: Dead é um game de ação cyberpunk com batalhas intensas e muita violência. Nele, jogadores controlam a sargento Hannah Stone, líder do "Esquadrão Zumbi", uma equipe especial que opera acima de supervisão. Nesse sentido, equipado com armas e golpes capazes de desmembrar inimigos, usuários precisarão enfrentar membros de gangue, mercenários e outros enquanto utilizam métodos de investigação para tentar desmascarar uma conspiração.

Blanc - 14 de fevereiro - SW, PC

Em Blanc, jogadores controlam um filhote de lobo e um pequeno cervo que se perderam de suas famílias durante uma tempestade de neve. Então, juntos, em multiplayer cooperativo local ou online, eles terão que seguir pegadas no mundo preto e branco enquanto resolvem quebra-cabeças para encontrar o caminho de volta.