Returnal: veja história, gameplay e requisitos do game de PS5 e PC

Returnal é um game de ação e tiro com elementos roguelike lançado para o PlayStation 5 ( PS5 ) em abril de 2021 e que ganha, nessa quarta-feira (15) uma versão para PC. O jogo publicado pela Sony foi desenvolvido pela Housemarque , conhecida pelo game de nave Resogun , e incorpora alguns dos elementos de seu jogo anterior no combate do shooter mais recente.

A história segue a astronauta Selene Vassos, que cai em um planeta alienígena onde descobre estar presa em um looping de tempo. Toda vez que Selene morre em uma de suas runs, ela é levada de volta ao momento da queda de sua nave e todo o cenário muda. O título está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 349,90 e para PC pelo Steam e Epic Games Store por R$ 249,90.

1 de 2 Returnal traz um game de ação e tiro para PS5 e PC que envolve loopings de tempo e elementos de games roguelike — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Returnal traz um game de ação e tiro para PS5 e PC que envolve loopings de tempo e elementos de games roguelike — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

História

No enredo de Returnal, seguimos os passos de Selene, uma astronauta que estava a caminho de investigar um misterioso sinal chamado "White Shadow" no estranho planeta Atropos, antigo lar de uma extinta espécie avançada. Ao ignorar avisos que proibiam a aproximação, sua nave é atingida por um raio na atmosfera, levando a um pouso forçado no planeta.

Uma vez na superfície de Atropos, Selene tenta contato com seu centro de comando na Astra, sem sucesso, e grava mensagens de voz para registrar o que está acontecendo. Coisas inexplicáveis começam a acontecer, como encontrar corpos já em decomposição com sua identificação no traje, além de mensagens de voz que ela não lembra de ter gravado.

Gameplay

2 de 2 Returnal traz um combate intenso repleto de projéteis no estilo dos jogos de nave "Bullet Hell" — Foto: Reprodução/Steam Returnal traz um combate intenso repleto de projéteis no estilo dos jogos de nave "Bullet Hell" — Foto: Reprodução/Steam

A jogabilidade básica de Returnal é de um jogo de tiro em terceira pessoa no qual Selene enfrenta diversas criaturas com um vasto arsenal com pistolas, rifles e até armas alienígenas. Os inimigos atacam tanto com golpes físico quanto com projéteis. No segundo caso, esferas coloridas são disparadas em grande quantidade, semelhante ao que acontece em jogos como Nier: Automata e games de nave estilo bullet hell.

Durante cada tentativa, chamada de "Ciclo", jogadores tentarão avançar o máximo que puderem e obter itens que garantam vantagens permanentes. Quando Selene morre, entram os elementos roguelike, ou seja, é preciso fazer tudo novamente e o cenário do planeta muda por completo de maneira aleatória.

Algumas novidades foram introduzidas no jogo através de atualizações, como a possibilidade de suspender um ciclo, para que o usuário possa pausá-lo em caso de necessidade e continuar posteriormente. Também foi adicionado um modo cooperativo para enfrentar os perigos de Atropos ao lado de um amigo, além de um modo sobrevivência chamado "Torre de Sísifo" baseado na figura mitológica. O game também recebeu um modo foto para capturar seus melhores momentos no jogo.

Returnal para PC

Na versão de computador, Returnal tem algumas melhorias visuais como suporte a monitores Ultrawide e tecnologias de otimização de imagem como Nvidia DLSS, NIS e AMD FSR2, que permitem atingir taxas de quadros FPS mais altas sem prejudicar a performance. O game conta também com tecnologia Ray Tracing para sombras e reflexos e áudio Dolby Atmos. Jogadores que tenham um joystick DualSense do PlayStation 5 (PS5) também poderão utilizá-lo e ter uma experiência mais próxima de jogar o game no console.

Requisitos mínimos e recomendados