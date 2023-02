RTX 2060 Super vs RTX 3050: compare as placas de vídeo Nvidia

Em contrapartida, a placa de entrada RTX 3050, lançada em 2022, é mais barata e pode ser encontrada por menos de R$ 2.000 no mercado brasileiro. A seguir, confira o comparativo entre as placas de vídeo e saiba qual é a ideal para seu PC.

Especificações

Assim como o modelo base RTX 2060, a RTX 2060 Super é uma placa intermediária que utiliza a arquitetura Turing. Uma das diferenças entre as versões é que a Super possui mais núcleos CUDA, com 2.176, além de 272 Tensor Cores (dedicados a tarefas de inteligência artificial) e 34 núcleos RT (especializados em processar o efeito Ray Tracing em tempo real).

Já a RTX 3050 pertence a uma geração acima e por isso utiliza a arquitetura Ampere. Ela conta com 2.560 núcleos CUDA, além de 80 Tensor Cores e 20 núcleos RT.

Falando em memória RAM, a RTX 2060 Super utiliza uma GDDR6 de 8 GB, com interface de memória de 256 bits e largura de banda de 448 GB/s. Já a RTX 3050 também tem uma memória RAM GDDR6 de 8 GB, mas com interface de memória de 128 bits e largura de banda de 224 GB/s.

Na parte de velocidade de processamento, a placa RTX 2060 Super possui um clock base de 1,47 GHz e clock boost de 1,65 GHz, enquanto a RTX 3050 possui um clock base de 1,55 GHz e clock boost de 1,78 GHz.

Performance

Apesar de a GeForce RTX 3050 ser de uma geração mais nova, ela é um modelo de entrada, mais barato e menos potente, ideal para quem não exige tanto poder de processamento. Enquanto isso, a RTX 2060 Super é uma GPU intermediária, posicionando-se entre as placas de entrada e as placas top de linha.

Tendo isso em mente, é possível entender por que a RTX 2060 Super tem uma performance semelhante ou até melhor do que a RTX 3050. Segundo o site UserBenchmark, que compila diversos resultados enviados por usuários, a placa de 2019 pode ter um desempenho médio até 34% melhor do que o modelo mais recente.

Já nos testes feitos no site GPU Check, a RTX 2060 Super aparenta ter um desempenho melhor em praticamente todos os games testados. Jogando na configuração Ultra e resolução Full HD, Elden Ring chega a 59 FPS contra 50 FPS; enquanto Battlefield 2042 alcança 80 FPS contra 67 FPS da RTX 3050.

Na resolução WQHD (3.440 x 1.440 pixels), a RTX 2060 Super entrega até 100 FPS contra 84,5 FPS em Overwatch 2; e 92 FPS contra 73 FPS em Apex Legends.

Consumo

Por ser mais recente, a RTX 3050 traz uma vantagem: é bem mais econômica do que o modelo mais antigo. Segundo a Nvidia, seu TDP é de até 130 W. No caso da RTX 2060 Super, o valor máximo é bem mais alto: 175 W.

Apesar desta diferença, a empresa sugere para ambas as GPUs uma fonte de pelo menos 550 W para funcionar sem problemas.

Recursos

Tanto a RTX 2060 Super quanto a RTX 3050 oferecem os recursos mais recentes da Nvidia. Como citado anteriormente, ambas são equipadas com a tecnologia Ray Tracing e contam com suporte para inteligência artificial, como no caso da tecnologia DLSS, que consegue aumentar a resolução da imagem sem prejudicar o desempenho do computador.

Além disso, as placas de vídeo possuem diversos outros recursos extras oferecidos pela marca, como o Nvidia G-Sync (que sincroniza a placa a um monitor compatível, reduzindo a latência e melhorando a imagem), o Broadcast (que auxilia no streaming de jogos) e o Ansel (que permite usar filtros e capturar imagens como se fosse uma câmera). Ambas ainda são compatíveis com o DirectX 12 Ultimate e com o Resizable Bar, que melhoram significativamente a performance da máquina.

Preço e disponibilidade

Por conta de seu custo-benefício, a RTX 2060 Super ainda é requisitada no mercado nacional. Por isso, achar uma placa nova por menos de R$ 2.000 neste momento é uma tarefa extremamente difícil. Na Amazon, por exemplo, a versão fabricada pela Gainward sai por a partir de R$ 2.549.

Sendo uma GPU mais nova e de entrada, a RTX 3050 é mais fácil de encontrar a preços mais baixos. Na Amazon, ela é vendida por a partir de R$ 1.889 no modelo da Galax com um cooler. Par quem busca um modelo com três coolers, é possível encontrar o da Gigabyte por a partir de R$ 2.223.

Custo-benefício

Ambas as placas de vídeo são bem semelhantes em recursos e desempenho, com leve vantagem para a RTX 2060 Super. Porém, esta superioridade também se reflete no preço. Portanto, a escolha entre uma ou outra precisa levar em conta se os outros componentes do computador conseguem extrair o máximo da placa intermediária de 2019. Também é preciso pensar em como será seu uso: será mais para trabalho ou para games? No caso do último, a preferência é por jogos recentes AAA ou por jogos indie e mais antigos?

Vale ressaltar ainda que ambas as GPUs se saem bem em resolução Full HD e WQHD, mas não são indicadas para monitores 4K. Neste caso, o ideal é ir atrás de placas mais premium, como uma RTX 3080.

Ficha técnica RTX 2060 Super e RTX 3050

RTX 2060 Super vs RTX 3050 Especificações RTX 2060 Super RTX 3050 Lançamento julho de 2019 janeiro de 2022 Núcleos 2.176 núcleos CUDA 2.560 núcleos CUDA Velocidade 1.470 a 1.650 MHz 1.552 a 1.777 MHz Memória RAM 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Velocidade da memória 14 Gb/s 14 Gb/s Interface de memória 256 bits 128 bits Largura de banda 448 GB/s 224 GB/s TDP 175 W 130 W