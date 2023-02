RTX 3060 vs RTX 3070: compare as placas de vídeo Nvidia

Equipadas com as tecnologias mais recentes da Nvidia — com exceção do DLSS de terceira geração — as duas aparecem na faixa de preço entre R$ 2.000 e R$ 4.000. Aseguir, comparamos as fichas técnicas e os níveis de performance para você entender em que a RTX 3070 se sobressai e qual é o nível de sacrifício para quem optar pela mais barata 3060.

1 de 5 RTX 3070 é indicada para quem quer jogar em 1440p com alta performance — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 3070 é indicada para quem quer jogar em 1440p com alta performance — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

Como você deve supor, entre as duas placas, a RTX 3070 é aquela com hardware mais capacitado. A velocidade de clock base é de 1500 MHz — com o turbo acionado são 1.725 MHz —, atingidos por um processador gráfico formado por 5.888 núcleos CUDA. Já a RTX 3060 é composta por uma GPU de 3.584 núcleos CUDA e é habilitada a atingir velocidades de 1.320 MHz (base) e 1.777 MHz por meio do turbo.

Além dos núcleos CUDA com perfil mais genérico e usado na rasterização tradicional, as placas possuem núcleos especializados. Mais uma vez, a RTX 3070 disponibiliza hardware mais poderoso, com 46 núcleos RT, que são usados no Ray Tracing em games, e 184 núcleos Tensor, estes destinados a aplicações de inteligência artificial, como o DLSS. A 3060, por outro lado, garante 28 unidades RT e 112 Tensor.

2 de 5 RTX 3060 dá conta de 1440p, mas com performance inferior à RTX 3070 — Foto: Diviulgação/Nvidia RTX 3060 dá conta de 1440p, mas com performance inferior à RTX 3070 — Foto: Diviulgação/Nvidia

Na memória RAM, a RTX 3070 tem um total de 8 GB de memória GDDR6 com largura de banda de 448 GB/s, enquanto a RTX 3060 tem 12 GB de GDDR6, mas a uma largura de banda inferior, de 360 GB/s.

Desempenho

3 de 5 RTX 3070 é garantia de maior performance — Foto: Reprodução/YouTube RTX 3070 é garantia de maior performance — Foto: Reprodução/YouTube

As duas placas dão conta de games atuais em Full HD e até em 1440p, embora nesta última faixa a RTX 3070 tenha muito mais desenvoltura. Em resultados gerais e agregados, a RTX 3070 pode entregar performance 45% superior em resoluções mais altas.

Em games como Fortnite, a RTX 3060 pode atingir 137 FPS de média rodando em 1440p enquanto que a RTX 3070 vai a 170 FPS. Já no exigente Cyberpunk 2077, as médias são de 32 FPS para a 3060 rodando o título em 1440p, enquanto que a 3070 vai a 46 FPS de média.

Em geral, portanto, a performance é sempre superior na RTX 3070, que tem mais núcleos, velocidades maiores e memória RAM mais rápida, embora em menor quantidade que a 3060.

Recursos extras

4 de 5 Asus RTX 3070, assim como a 3060, garante ray tracing e DLSS 2.0 — Foto: Divulgação/Asus Asus RTX 3070, assim como a 3060, garante ray tracing e DLSS 2.0 — Foto: Divulgação/Asus

Ambas parte da linha GeForce RTX na arquitetura Ampère, as RTX 3060 e RTX 3070 disponibilizam o mesmo conjunto de recursos ao usuário. Há, por exemplo, a aceleração via hardware do processamento de efeitos de Ray Tracing em games que oferecem a tecnologia, garantindo cenários com gráficos muito mais realistas.

Além disso, as duas GeForce são compatíveis com a segunda geração do DLSS. O recurso usa inteligência artificial para mostrar gráficos de games em altíssima resolução a partir de resolução interna bem menor. A técnica garante ganhos expressivos de performance e, em alguns casos, até qualidade de imagem.

Além disso, as duas GPUs oferecem uma série de ferramentas e recursos específicos, acessíveis por meio do GeForce Experience, software de controle personalização que acompanha os drivers da Nvidia. Há aplicação de filtros em games antigos, aprimoramento de imagens em chamadas e streams por IA, captura de vídeo e imagens de games de alta qualidade e mais.

Consumo

5 de 5 3060 tem 12 GB de RAM e deve ser mais economica — Foto: Divulgação/EVGA 3060 tem 12 GB de RAM e deve ser mais economica — Foto: Divulgação/EVGA

Segundo a Nvidia, a GeForce RTX 3060 precisa de um total de 170 W para operar a 100% — o chamado TBP, diferente do TDP. Nas mesmas condições, são 220 W para a RTX 3070. Esses valores podem ser usados para que você tenha uma noção geral do impacto do hardware na sua conta de luz, uma vez que é praticamente impossível que você mantenha qualquer uma das GPUs operando a 100% o tempo todo.

As placas também diferem no que diz respeito ao que a Nvidia indica como fonte de energia mínima para dar conta da placa e do restante do PC com conforto. Para a RTX 3060, uma unidade de 450 W é o mínimo, enquanto a RTX 3070 exigiria uma opção de 550 W.

Preços

No momento, a RTX 3060 é a mais barata entre as duas placas: nas nossas buscas, encontramos a opção intermediária da Nvidia partindo de R$ 2.599. O preço é competitivo, sobretudo na comparação com placas da AMD e no fato de que a RTX 3060 ainda é uma opção suficiente para Full HD no máximo.

Já a RTX 3070 é uma placa mais cara. No momento, os anúncios mais em conta para o modelo partem de R$ 4.299. É mais dinheiro, mas a RTX 3070 é uma placa mais poderosa e pode compensar o investimento para quem está de olho num ciclo de vida mais longo para o PC.

Produto desta matéria | TechTudo PODEROSA Zotac GeForce RTX 3060 R$ 2.599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Zotac GeForce RTX 3060 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PODEROSA Zotac GeForce RTX 3060 R$ 2.599 IR À LOJA

Produto desta matéria | TechTudo PLACA DE VÍDEO Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix R$ 4.299 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PLACA DE VÍDEO Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix R$ 4.299 IR À LOJA

Nvidia GeForce RTX 3070 vs. Nvidia GeForce RTX 3060 Especificações GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Lançamento Setembro de 2020 Janeiro de 2021 Núcleos 5.888 núcleos CUDA 3.584 núcleos CUDA Velocidades 1.500 a 1.725 MHz 1.320 a 1.777 MHz Memória RAM 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Velocidade de memória 14 Gb/s 15 Gb/s Interface de memória 256 bits 192 bits Largura de banda 480 GB/s 360 GB/s TBP 220 Watts 170 Watts

Com informações de Nvidia (1 e 2), UserBenchmark, Tech4Gamers e DatGanerDude