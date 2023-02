RTX 4080 vs RTX 3090 Ti: compare as placas de vídeo Nvidia

GeForce RTX 4080 e RTX 3090 Ti estão entre as placas de vídeo mais poderosas do mercado, sobretudo entre as oferecidas pela Nvidia no momento. Ambas são partes de arquiteturas diferentes, o que explica a performance no geral superior da RTX 4080 — mesmo que, nos números, ela pareça inferior com menos núcleos e memória .

A seguir, detalhamos as especificações oficiais de cada uma das placas e comparamos as diferenças, performance e os preços das duas para que você possa realizar uma compra mais informada.

Especificações

Nesse duelo de placas de vídeo poderosas, começamos as comparações pelo processador gráfico. Do lado da RTX 4080, a unidade vem com uma GPU formada por 9.728 núcleos CUDA de processamento, enquanto a RTX 3090 Ti oferece um processador de 10.572 núcleos. A RTX 4080 recupera espaço nas velocidades, com clocks de 2.205 MHz, diante da faixa de 1.560 a 1.860 MHz da antecessora.

Do lado da memória VRAM, a RTX 4080 vem com um total de 16 GB de GDDR6X que, por meio de interface de 256 bits, estabelecem um volume de 716 GB/s de dados trocados com o processador gráfico. Já a RTX 3090 Ti usa 24 GB de GDDR6X a 384 bits, para uma largura de banda de 1.008 GB/s.

Além destas especificações, também é importante olhar para o hardware acessório das duas placas, encontrado nos processadores e dedicado para IA e Ray Tracing. A RTX 4080 vem com 304 núcleos do tipo Tensor para processamento de apps que usem inteligência artificial e DLSS 3.0, além de 76 núcleos RT para Ray Tracing. A RTX 3090 Ti vem com 336 núcleos Tensor e 84 núcleos do tipo RT.

Performance

Embora os números da ficha técnica da RTX 3090 Ti possam sugerir que ela é superior, a verdade é que a arquitetura Ada Lovelace da nova RTX 4080 produz um hardware mais eficiente, capaz de fazer mais com menos.

No geral, as duas placas dão conta de rodar jogos em 4K a 60 FPS com tendência de melhores resultados na RTX 4080. Considerando títulos compatíveis com DLSS 3.0, a placa mais nova pode até duplicar a performance em cima da comparação com a 3090 Ti, tudo isso oferecendo maior qualidade gráfica em muitos casos.

O mesmo cenário vale para games que usam Ray Tracing: a nova arquitetura é mais eficiente e o jogador deve experimentar um rendimento maior usando a RTX 4080: maior fidelidade e desempenho elevado sem sacrifícios na resolução.

Recursos extras

Entre as duas placas, há uma grande diferença: a RTX 4080 oferece suporte à terceira geração do DLSS, enquanto a 3090 Ti fica restrita ao DLSS 2.0. Em geral, o DLSS 3.0 oferece ganhos maiores de performance e qualidade de imagem do que o que é possível usando a segunda geração da tecnologia de reconstrução de imagem da Nvidia.

Além disso, as duas placas oferecem suporte a aceleração de efeitos de Ray Tracing em tempo real usando núcleos RT. As novas RTX 4080 prometem inclusive maior margem de suporte à aplicação desses efeitos de iluminação mais realistas em games antigos, originalmente desenvolvidos sem suporte ao Ray Tracing.

Consumo

Placas de alta performance, as duas GeForce tendem a gastar mais energia do que a média. A GeForce RTX 3090 Ti é listada com uma TBP de 450 W, enquanto a 4080 vai a 320 W. No caso da Nvidia, o TBP é um índice que determina a quantidade máxima de energia que a placa precisa para funcionar a 100%.

Além disso, a marca também recomenda o nível mínimo de potência que a fonte do sistema precisa garantir para que a placa funcione corretamente sem prejudicar os demais componentes. Para a 3090 Ti, a sugestão é de um modelo de 850 W. Já para a 4080, são 700 W.

Preço

Como você deve imaginar, estas não são placas de vídeo baratas. Nas nossas pesquisas, atualmente as duas frequentam uma mesma faixa de preço. A RTX 3090 Ti aparece por R$ 13.999 em versão Gaming Trio da MSI, enquanto a RTX 4080, da Gigabyte, pode ser adquirida por R$ 10.568.

Tendo em vista a maior performance, além do DLSS 3.0, a RTX 4080 tende a ser a melhor escolha: mais atual, mais poderosa e custando menos do que a 3090 Ti.

Ficha técnica RTX 4080 e RTX 3090 Ti

RTX 4080 vs RTX 3090 Ti Especificações RTX 4080 RTX 3090 Ti Lançamento setembro de 2022 kaneiro de 2022 Núcleos 9.728 núcleos CUDA 10.752 núcleos CUDA Velocidade 2.205 MHz 1.560 a 1.860 MHz Memória RAM 16 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X Velocidade de memória 22,4 Gb/s 21 Gb/s Interface de memória 256 bits 384 bits Largura de banda 716 GB/s 1.008 GB/s TBP 320 W 450 W