RX 5500 XT vs GTX 1660 Super: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Radeon RX 5500 XT tem especificações parecidas com as da GPU usada no Xbox — Foto: Divulgação/Gigabyte

As placas contam com especificações relativamente parecidas, uma vez que são destinadas a um mesmo segmento. No entanto, a placa da AMD conta com um volume maior de VRAM, sendo 8 GB contra apenas 6 GB da GTX 1660 Super, o que pode fazer com que a GPU possa carregar mais texturas, permitindo assim acesso a níveis gráficos elevados em jogos. Em ambas, os módulos oferecidos são do padrão GDDR6, que é um dos mais avançados do mercado.