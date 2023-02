RX 5500 XT vs RTX 2060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Enquanto a placa da AMD se posiciona atualmente mais próxima do segmento de entrada, a GPU da Nvidia da família RTX é um modelo intermediário que traz como diferencial o suporte a recursos como DLSS e Ray Tracing por hardware. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica dos modelos para te ajudar a entender qual das placas pode fazer mais sentido no seu setup.

Especificações

As placas contam com especificações bem diferentes, principalmente quando consideramos a arquitetura dos modelos — a GPU da Nvidia promete entregar alguns recursos que a placa da AMD não suporta. Apesar disso, o clock da RX 5500 XT acaba sendo maior, com boost de até 1.845 MHz contra 1.650 MHz — o que não necessariamente vai resultar em mais performance.

Quanto à memória, a RX 5500 XT conta com 8 GB GDDR6 e interface de 128 bits, enquanto a RTX 2060 aparece em versões de 6 ou 12 GB GDDR6 com interface de 192 bits, fazendo com que ela possa ser mais eficiente do que a concorrente. Outra diferença é o suporte ao Ray Tracing, que só está presente na placa da Nvidia, que também é um modelo compatível com DLSS.

Para as conexões, ambas contam com saídas DisplayPort e HDMI, mas a RTX 2060 também possui versões que trazem conectores DVI, que são mais comuns em monitores um pouco mais antigos.

Performance

Segundo dados de sites especializados em benchmarks, a RTX 2060 leva ampla vantagem sobre a RX 5500 XT quando o assunto é desempenho, o que pode ser verificado em testes com jogos e softwares de benchmark.

Segundo os testes, a RTX 2060 oferece entre 52% e 60% mais performance que a concorrente, de modo que, à medida que a resolução utilizada nos testes aumenta, a disparidade de performance também se acentua. Desse modo, se você privilegia performance, a placa da Nvidia parece ser a melhor opção.

Consumo

O consumo da RTX 2060 tende a ser maior, uma vez que a placa da Nvidia tem um TDP de 185 W e requer uma fonte de ao menos 550 W, enquanto a RX 5500 XT tem um TDP de 130 W e requer uma fonte de apenas 450W.

Apesar da diferença de consumo, ambas as placas exigem um conector de energia complementar de oito pinos diretamente da PSU, o que é comum a placas do segmento intermediário.

Recursos

A placa da AMD oferece o básico para uma experiência satisfatória com softwares e jogos modernos, como suporte as principais APIs e compatibilidade com recursos de realidade virtual.

Já a RTX 2060 é uma GPU que é capaz de utilizar o Ray Tracing, que é um recurso que aprimora a iluminação em jogos e softwares compatíveis a fim de trazer mais realismo. Hátambé suporte ao DLSS, que utiliza deep learning para otimizar o desempenho da placa de maneira inteligente para, assim, aumentar a taxa de quadros.

Além de compatibilidade com realidade virtual, a GPU da Nvidia também é um dos modelos compatíveis com o Nvidia Broadcast, que é um conjunto de ferramentas voltadas para quem utiliza a placa de vídeo para realizar streaming.

Preço e disponibilidade

A RX 5500 XT não tem uma oferta tão grande no mercado brasileiro, de modo que, ao pesquisar o modelo no varejo online, é muito comum surgirem opções como a RX 6500 XT, placa mais avançada da AMD. De qualquer forma, é possível encontrar a RX 5500 XT em ofertas a partir dos R$ 872.

Sendo uma placa de vídeo de um segmento superior, a RTX 2060 é uma opção que conta com uma oferta maior, ao menos para o modelo de 12 GB, que aparece com mais frequência em anúncios de lojas online. O modelo de 6 GB aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.890; já a versão de 12 GB tem custo inicial na casa dos R$ 2.258, o que pode acabar justificando um investimento um pouco maior para adquirir o modelo com mais VRAM.

Custo-benefício

Atualmente, a RTX 2060 é a opção mais interessante do comparativo, principalmente quando consideramos a versão de 12 GB, que não tem um custo muito mais alto do que a versão de 6 GB. A placa oferece suporte a mais tecnologias e pode ser uma opção que vai ter uma vida útil muito maior antes de exigir um novo upgrade.

Para quem tem um orçamento mais limitado, talvez possa ser interessante considerar a RTX 2060 de 6 GB antes de optar pela RX 5500 XT. Esta, segundo testes e até por ser de um segmento inferior, acaba entregando pouco quando comparada às placas da Nvidia.

Ficha técnica RX 5500 XT e RTX 2060

RX 5500 XT vs RTX 2060 Especificações RX 5500 XT RTX 2060 Lançamento dezembro de 2019 janeiro de 2019 Preço atual a partir de R$ 1872 a partir de R$ 1.890 Clock base / boost 1.717 / 1.845 MHz 1.470 / 1.650 MHz Memória 8 GB GDDR6 6 ou 12 GB GDDR6 Interface de memória 128 bits 192 bits Ray Tracing não sim Conexões DisplayPort 1.4 / HDMI DisplayPort / HDMI / DVI-DL Energia da placa 130 W 185 W Fonte recomendada 450 W 550 W Energia complementar um conector de oito pinos um conector de oito pinos