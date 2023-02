RX 560 ainda vale? Veja ficha técnica e preço da placa AMD

Radeon RX 560 é uma placa gráfica intermediária da AMD , introduzida no mercado em 2017. A vocação da placa em encarar games em Full HD permanece desde então — comparações de desempenho mostram que a GPU ainda dá conta de 1080p, mesmo em games recentes.

A seguir, listamos a ficha técnica completa da placa da Advanced Micro Devices e explicamos os recursos e capacidades do modelo ainda disponível no mercado nacional, a valores que começam na faixa dos R$ 800.

Ficha técnica da AMD Radeon RX 560:

Lançamento: Abril de 2017

Clock: 1.175 a 1.275 MHz

Núcleos: 16 unidades computacionais 1.024 núcleos stream

Memória RAM: 4GB GDDR5

Velocidade de memória: 7 Gb/s

Interface de memória: 128 bits

Largura de banda: 112 GB/s

TDP: 75 W

Preço: a partir de R$ 800

Especificações

A RX 560 é uma placa que oferece um processador gráfico Polaris 21 da arquitetura GCN 4.0 da AMD, hoje já bastante defasada. Em termos técnicos, a versão da GPU Polaris instalada na RX 560 soma um total de 1.024 processadores stream, todos eles divididos em 16 unidades computacionais – algo como grandes núcleos de processamento.

Nas velocidades, a AMD classifica a Radeon RX 560 como uma placa com clocks de 1.175 a 1.275 MHz – ao menos no design de referência. Versões customizadas por fabricantes parceiros da AMD – XFX, Sapphire, MSI, Asus e outros — podem apresentar números um pouco melhores, sobretudo no turbo.

Talvez a característica técnica da placa que mais denuncie a idade do projeto e da arquitetura é a memória RAM. A Radeon vem com 4 GB de GDDR5, padrão em muito superado pelos atuais GDDR6 e GDDR6X, disponíveis em placas gráficas de última geração. De acordo com a AMD, a RX 560 tem uma interface de 128 bits e estabelece uma largura de banda de 112 GB/s.

Parte de uma linha mais antiga da AMD, a placa não oferece Ray Tracing e pode ter limitações para tirar mais desempenho e qualidade de imagem das técnicas de upscaling e reconstrução de imagem mais sofisticadas, como o FSR 3.0 da própria AMD.

Desempenho

Lançada como opção para o mercado de entrada, a RX 560 era, em 2017, uma aposta de GPU para encarar games de então no Full HD com performance aceitável, mas com uma margem de manobra mais estreita para os futuros lançamentos.

Números atuais de performance dessa GPU não são tão comuns — e faz pouco sentido olhar para os benchmarks de quando ela era um lançamento. Uma das fontes é o canal RandomGamingHD, que, testando a 560 em games atuais, reporta resultados bons para quem busca algo suficiente para o Full HD.

Em Battlefield 2042, a placa tende a dar conta de Full HD usando reconstrução de imagem e entregando uma média de 63 FPS. Já no exigente Cyberpunk 2077, são 41 FPS com o jogo em 1080p por meio de FSR.

Consumo

Segundo a AMD, a RX 560 apresenta 75 W de TBP, índice que mede a quantidade de energia que a Radeon precisa para funcionar a 100%, e que é um pouco diferente do mais convencional TDP. Nas estimativas da AMD, uma fonte de 250 W é suficiente para alimentar um PC inteiro equipado com a RX 560.

Existem versões da RX 560 que precisam de menos que isso, o que permite rodar a placa sem precisar conectá-la à fonte de energia, usando apenas o suprimento de eletricidade distribuído pelo próprio PCIe. Considere apenas que, nestes casos, a tendência é que a placa tenha menor performance embora gaste menos energia e faça menos barulho.

Tipos de uso

Como toda placa de vídeo, a Radeon RX 560 tem como aplicação principal a execução de jogos, renderizando gráficos em tempo real a níveis aceitáveis de desempenho, qualidade e resolução. Como é uma placa um pouco antiga, e com arquitetura mais defasada, a perspectiva é que ela seja capaz de encarar games em Full HD, mas não muito mais do que isso.

Outra aplicação interessante de um modelo como a RX 560 é o uso multimídia. Há versões bem compactas e silenciosas da placa no mercado, o que encoraja a sua instalação no interior de HTPCs: computadores pequenos destinados a funcionar como um tipo de central e servidor multimídia dentro da sua casa.

Preço e concorrentes

Ainda é possível encontrar a AMD nova no mercado nacional e os preços variam bastante. Nas nossas buscas, o modelo pôde ser encontrado entre R$ 800 e R$ 1.700. Este último valor, vale ressaltar, está fora da realidade: você pode comprar placas melhores e mais novas pelo mesmo preço.

Quem não se convenceu pela RX 560 tem algumas opções na mesma faixa de preço. Entre as alternativas, despontam modelos como a GeForce GTX 1660: ela é mais cara a R$ 1.690, mas vai oferecer maior performance e tecnologia. Por R$ 1.891 você encontra a RTX 3050: ela vem com Ray Tracing e DLSS, além de ter desempenho bruto muito maior. Modelos como as Radeon RX 5600 e RX 5600 XT também são boas opções.

