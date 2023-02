RX 6400 vale a pena? Veja ficha técnica e preço da placa AMD

A RX 6400 é uma placa de vídeo de entrada da AMD disponível no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.281 que promete entregar bom desempenho em jogos na resolução Full HD, sendo ainda um dos modelos da fabricante que oferece suporte ao Ray Tracing .

Com especificações mais modestas, a GPU oferece uma quantidade de VRAM limitada, mas oferece clocks com bom níveis, o que pode acabar fazendo da RX 6400 uma opção para quem tem um orçamento mais limitado para uma nova GPU. A seguir, o TechTudo apresenta mais detalhes da ficha técnica da placa e te ajuda a entender se a RX 6400 pode ser uma boa alternativa atualmente.

Ficha técnica AMD RX 6400

Lançamento: janeiro de 2022

janeiro de 2022 Preço atual: a partir de R$ 1.281

a partir de R$ 1.281 Clock base / boost: 2.039 / 2.321 MHz

2.039 / 2.321 MHz Ray Accelerators: 12

12 Memória: 4 GB GDDR6

4 GB GDDR6 Interface de memória: 64 bits

64 bits Conexões: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 Energia da placa: 53 W

53 W Fonte recomendada: 350 W

A AMD RX 6400 oferece clocks acima dos 2.000 MHz, o que promete fazer com que a GPU possa manter um nível de desempenho elevado aumentando assim a taxa de quadros. O modelo conta ainda com 12 aceleradores para Ray Tracing, sendo uma das placas capaz de utilizar o recurso em jogos e softwares compatíveis.

A placa conta ainda com 4 GB de memória no padrão GDDR6, assim como a maioria das placas do segmento, tendo ainda interface de 64 bits — o que já é um valor mais comum a placas de entrada.

Especificações

A placa da AMD atende o segmento de entrada, o que faz com que o modelo apresente especificações mais simples. A GPU conta com 4 GB de memória no padrão GDDR6, o que mesmo sendo pouco para alguns jogos atuais, pode oferecer uma experiência satisfatória em jogos competitivos populares como League of Legends ou mesmo CS:GO.

Apesar de a VRAM utilizar módulos modernos (GDDR6), a interface de memória é de apenas 64 bits, o que pode limitar o desempenho da placa sendo mais um ponto no qual a placa deixa muito claro sua proposta de ser uma solução de entrada.

Para as saídas de vídeo, a RX 6400 oferece conexões DisplayPort e HDMI 2.1, o que é comum a placas modernas e vai permitir que os usuários possam explorar o potencial máximo da placa, uma vez que o HDMI 2.1 é compatível com os principais recursos modernos.

Desempenho

Segundo dados de sites especializados em benchmarks, a RX 6400 é uma placa que pode entregar uma taxa de quadros equilibrada na resolução Full HD com os níveis gráficos entre intermediário e baixo. Para mais fluidez e jogos a 60 fps, será preciso abrir mão de algumas texturas ou mesmo reduzir a resolução para HD.

Ainda de acordo com as informações de benchmark, o desempenho da RX 6400 fica acima de modelos concorrentes como a GTX 1050 Ti, mas não chega a se equiparar ao que uma GTX 1650 pode oferecer.

Consumo

Assim como outras placas de vídeo de entrada, a RX 6400 é uma GPU pouco exigente quanto a energia, de modo que, além de não necessitar de um cabo de alimentação complementar, a placa requer uma fonte de apenas 350 W.

Alguns modelos da placa ainda podem ser interessantes para quem utiliza desktops de perfil baixo, o que normalmente também faz com que o sistema tenha uma PSU mais simples, mas que ainda assim deve dar conta de alimentar a RX 6400.

Tipos de uso

A RX 6400 é uma placa de vídeo que pode atender quem utiliza a resolução Full HD, mas é preciso considerar que, em títulos modernos em presets intermediários, a tendência é que a placa entregue algo entre 40 e 50 fps.

Já para quem pretende adquirir a GPU para jogar títulos como MOBAs, ou mesmo alguns FPS um pouco menos exigentes como CS:GO, Valorant ou Fortnite, a RX 6400 pode até entregar uma boa performance, desde que o usuário não faça questão de mais de 100 quadros por segundo.

Preço e concorrentes

Atualmente, é possível encontrar versões da RX 6400 no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.281, o que a posiciona como uma das opções modernas mais acessíveis atualmente.

Uma solução concorrente que tem uma proposta similar é a Nvidia GTX 1650, que, assim como a placa da AMD, também oferece 4 GB de VRAM GDDR6, mas conta com interface de 128 bits — o que pode fazer com que os módulos de RAM sejam mais eficientes. A placa da Nvidia aparece no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 999, sendo ainda um modelo que, segundo sites especializados em benchmarks, pode entregar mais desempenho que a RX 6400.

