RX 6500 XT vale a pena? Veja ficha técnica e preço da placa AMD

A GPU, que conta com 4 GB de VRAM e frequências que podem chegar aos 2.815 MHz, ainda é uma placa compatível com Ray Tracing, uma das tecnologias que se tornaram tendência no segmento nos últimos anos. Abaixo, o TechTudo apresenta mais detalhes da RX 6500 XT para te ajudar a decidir se vale a pena investir na placa da AMD em 2023.

Ficha técnica RX 6500 XT

Lançamento: janeiro de 2022

janeiro de 2022 Preço atual: a partir de R$ 1.364

a partir de R$ 1.364 Clock base / boost: 2.610 / 2.815 MHz

2.610 / 2.815 MHz Ray Accelerators: 16

16 Memória: 4 GB GDDR6

4 GB GDDR6 Interface de memória: 64 bits

64 bits Conexões: DisplayPort 1.4 / HDMI 2.1

DisplayPort 1.4 / HDMI 2.1 Energia da placa: 107 W

107 W Fonte recomendada: 400 W

400 W Conector de energia complementar: umconector de seis pinos

A RX 6500 XT oferece clocks que ficam na média para placas do segmento, tendo ainda 16 aceleradores para Ray Tracing, o que faz da GPU um dos modelos da AMD compatíveis com o recurso que aprimora a iluminação em jogos e softwares compatíveis.

O modelo conta ainda com 4 GB de memória GDDR6, outra característica comum para a faixa de preço. Para interface de largura de banda, a GPU apresenta o valor de 64 bits, valor mais comum em soluções de entrada.

Especificações

A AMD RX 6500 XT é uma placa de vídeo que conta com frequências que podem chegar aos 2.815 MHz em modo boost, além de trazer 16 aceleradores para Ray Tracing — o que pode ser o suficiente para ter uma dimensão do que a tecnologia pode oferecer em jogos e softwares compatíveis, mas não tende a ser o suficiente para explorar o máximo que o recurso pode oferecer.

A placa oferece 4 GB de memória no padrão GDDR6, um dos mais avançados, mas, assim como placas do segmento de entrada, conta com interface de largura de banda de apenas 64 bits, o que pode limitar um pouco a eficiência dos módulos de RAM.

Para as conexões, a RX 6500 XT oferece saídas DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, que é um dos padrões mais modernos da atualidade, sendo requerido para alguns dos recursos mais avançados compatíveis com a GPU.

Desempenho

Segundo dados de sites especializados em benchmarks, a RX 6500 XT é uma placa que pode superar em performance modelos intermediários mais antigos, como a RX 580 da AMD, mas fica abaixo de concorrentes do mesmo segmento como a GTX 1060, que já uma placa que tem alguns anos de mercado.

Ainda segundo as informações de benchmark, em jogos modernos como The Callisto Protocol na resolução Full HD com os gráficos no médio, a RX 6500 XT é capaz de entregar uma média de 60 quadros por segundo, mas em títulos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, na qualidade média em Full HD, a placa manteve médias de 48 FPS. O valor não é ruim para um single-player, mas não é a fluidez ideal para jogos no PC.

Consumo

A placa da AMD é mais um modelo que não é muito exigente em energia, tendo como fonte recomendada uma solução de apenas 400 W — valor bem acessível mesmo para quem possui um PC de entrada.

Porém, a RX 6500 XT requer um conector de energia complementar de seis pinos, o que pode ser resultado dos potenciais clocks que a GPU pode oferecer em modo boost.

Tipos de uso

A AMD RX 6500 XT é uma placa que pode ser adequada para jogos em Full HD com níveis gráficos mais baixos, de modo que, entre o baixo e o médio, a tendência é que a placa da AMD possa manter uma taxa de quadros mais próxima dos 60 FPS.

O modelo é indicado para quem quer um pouco mais de desempenho em relação a modelos de entrada, uma vez que a diferença de preço para outras soluções mais simples como a RX 6400 não é tão grande.

Preço e concorrentes

Atualmente a RX 6500 XT aparece em ofertas no varejo online por valores a partir dos R$ 1.364, sendo ainda uma placa que é facilmente encontrada em diversas versões de fabricantes parceiras da AMD.

Uma solução concorrente que promete até mais desempenho tendo um custo similar é a GTX 1060, que é uma placa que aparece em ofertas por valores a partir dos R$ 1.299. Segundo os testes de sites especializados em benchmarks, ela pode entregar mais desempenho que a placa da AMD, mesmo não sendo uma GPU recém lançada. Ela não conta, no entanto com suporte a Ray Tracing.

