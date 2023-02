RX 6600 vale a pena? Veja ficha técnica e preço da placa AMD

Com um bom volume de VRAM e clocks que podem passar dos 2.400 MHz, a RX 6600 pode ser uma opção para usuários que além de performance, buscam um pouco mais de qualidade nas texturas dos jogos, sendo ainda uma placa compatível com Ray Tracing . Abaixo, o TechTudo apresenta mais detalhes da ficha técnica da GPU para te ajudar a definir se a placa de vídeo da AMD é uma boa alternativa para seu setup gamer.

O clock da placa está dentro da média, mas, diferentemente de outras soluções intermediárias da AMD, a RX 6600 traz um número mais elevado de Ray Accelerators, com 28 unidades. Isso pode aprimorar o desempenho da placa com softwares que exploram o Ray Tracing. Para conexão, a RX 6600 oferece as saídas DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, que pode oferecer uma taxa de quadros mais alta, além de compatibilidade com os principais recursos modernos.