Samsung deixa conexão via satélite de fora do Galaxy S23

Os três novos smartphones top de linha da Samsung, o Galaxy S23 , o Galaxy S23 Plus e o Galaxy S23 Ultra, foram lançados no Brasil com preços que vão desde R$ 5.999 até R$ 9.499, na versão mais robusta. Pela primeira vez, os modelos chegaram para venda no Brasil em paralelo com outros países, após o anúncio global. Os três celulares oferecem processadores mais rápidos e câmeras avançadas. Mas a comunicação via satélite ficou de fora.