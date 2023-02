Samsung deve liberar 'clonagem de voz' para atender chamadas

A Samsung está trabalhando com um recurso de inteligência artificial (IA) que permite utilizar a voz do usuário para atender chamadas quando o próprio não estiver disponível, ou não puder falar ao telefone. O recurso não se trata de uma gravação, como nas antigas secretárias eletrônicas, mas sim um simulacro da voz que pode ser usado para interagir com a pessoa do outro lado da ligação, como apontou o site The Verge nesta quarta-feira (22).