Galaxy S23 Ultra: um misto de impressões boas e ruins

O mais poderoso celular da Samsung . É assim que a gigante sul-coreana quer posicionar o Galaxy S23 Ultra na mente do público. Anunciado nesta semana pelo preço sugerido de R$ 9.499 , o smartphone já está à venda no Brasil. Ele é incrível. Também é pouco empolgante. Eu vou te explicar os motivos nas linhas a seguir.

Mas primeiro, vamos recapitular? A versão Ultra faz parte da linha Galaxy S23, que sucede o Galaxy S22 como smartphone de ponta da Samsung. Chega ao mercado para competir com o iPhone 14, da Apple. O armazenamento começa em 256 GB. São quatro cores: preto, creme, verde e o violeta.

Confira o lançamento do Galaxy S23

Eu gosto de começar o texto com as informações mais básicas, pois assim os desavisados ficam por dentro do que vamos tratar.

O misto de sensações do título desta análise tem a ver com a falta de mudanças depois de um ano com engenheiros, designers e outros profissionais da Samsung trabalhando num novo dispositivo. Quase não há alterações na passagem do S22 Ultra para o S23 Ultra. A traseira lisa com câmeras “flutuando” soltas serviu até de inspiração para os modelos menores (o Galaxy S23 e o Galaxy S23 Plus).

Fica a impressão de “ué, eu já vi isso antes”. Tem sido assim nos últimos anos da indústria de smartphones. Como entusiasta da tecnologia, acaba sendo frustrante para mim.

2 de 8 A telona de 6,8 polegadas do Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo A telona de 6,8 polegadas do Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

No entanto, o Galaxy S23 Ultra também é incrível. Existem vários motivos para bater nesta tecla. A começar pela câmera de até 200 megapixels (quando as fotos são feitas via lente principal). Os sul-coreanos decidiram encarar a briga de megapixels que tem servido de gás para marcas chinesas.

Aqui, porém, há muita tecnologia por trás dos números. Chama atenção o recurso que combina 16 pixels num só, que deve ser particularmente interessante em condições de baixa luminosidade. Sabe aquelas fotos quase no escuro? O Ultra promete dar um salto em relação a isso.

Outro ponto que me encheu os olhos foi o Super HDR. Os avanços deste recurso permitem registrar uma paisagem em que partes da foto estão muito escuros e outros (normalmente o céu), muito claros. O resultado são capturas ricas de detalhes e absolutamente vibrantes.

3 de 8 Fotografei a Union Square, em San Francisco, com o Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Fotografei a Union Square, em San Francisco, com o Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Entenda: tudo isso de alguma forma já existia em versões anteriores do Galaxy e de outros telefones, mas está melhor agora. A inovação está presente, ainda que não sejam saltos de qualidade.

Diversos leitores e seguidores me perguntaram se o Instagram – em especial a parte de Stories – iria ficar melhor nesta geração. Houve pouco tempo para averiguar, mas eu acredito que não. E cabe dizer aqui que este é mais um problema do código deficiente do Instagram do que da capacidade do hardware da Samsung (e de outras fabricantes de Android, para ser sincero).

Por falar em outros modelos de Galaxy, nós podemos combinar que o Galaxy Note continua presente, apesar de não mais ser vendido como um produto à parte. Tudo no Galaxy S23 Ultra lembra o finado dispositivo. Os cantos são mais retilíneos, a tela gigante tem 6,8 polegadas, e ainda há a presença da S Pen.

4 de 8 Notas manuscritas no Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Notas manuscritas no Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Eu passei algumas horas com o Ultra. É sempre um período para rememorar os traços manuscritos, já que basta tirar a caneta eletrônica do compartimento secreto para começar a rabiscar. As notas ficam salvas automaticamente no Samsung Notes. Algumas categorias profissionais adoram este recurso. É bom ver que a Samsung segue apostando na S Pen, apesar de ser um item de nicho.

Eu cheguei a chamar o Ultra de “bichão” na cobertura que fiz para o Instagram do TechTudo. Em parte, isso se deve à combinação de processador Snapdragon 8 Gen com memória RAM de 12 GB. Não se deixe enganar: estamos falando de uma versão especial do chip da Qualcomm capaz de chegar numa velocidade mais rápida que os concorrentes, com 3,36 GHz.

Pelo que apurei, esta “exclusividade” não será para sempre. Ainda assim, não estranhe se o S23 Ultra surgir nos famosos rankings de celulares mais rápidos do mundo Android.

Tudo no Ultra acontece num piscar de olhos. Foi assim no Galaxy S22 Ultra e, antes disso, no Galaxy S21 Ultra. A verdade é que, em termos de capacidade computacional, aqui está o que há de melhor.

5 de 8 Poder de processamento do Galaxy S23 Ultra — Foto: Reprodução/Samsung Poder de processamento do Galaxy S23 Ultra — Foto: Reprodução/Samsung

A Samsung diz que o processador está 34% mais rápido, a placa gráfica está 41% melhor e a capacidade de inteligência artificial está 49% superior à geração passada, representada pelo S22 Ultra. Não por acaso, hoje em dia é possível plugar o celular num monitor e transformá-lo num PC. A tecnologia do Samsung Dex foi projetada exatamente para tirar proveito disso.

Falemos ainda de sistema: ele sai de fábrica com Android 13 e One UI 5.1. A fabricante promete quatro atualizações de software principal, o que deixa o S23 Ultra na cara do gol para receber o Android 17. Já os pacotes de segurança serão distribuídos por cinco anos, o que é sempre interessante do ponto de vista de proteção digital. Nada mal.

6 de 8 Linha S23 roda Android 13 e One UI 5.1 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Linha S23 roda Android 13 e One UI 5.1 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Preocupa-me a bateria de 5.000 mAh. Ela tem a mesma capacidade vista na geração passada. O gerente de produtos Renato Citrini, da Samsung no Brasil, me explicou que entram em cena otimizações de software que prolongam a autonomia de uso. Veremos nos futuros testes mais aprofundados.

Todos os modelos de S23 são compatíveis com internet 5G, inclusive o Ultra. Hoje em dia isso é o mínimo para um smartphone da categoria premium. Só faltou combinar com as operadoras, pois a cobertura ainda é escassa nas capitais e grandes cidades.

Resumo de ópera: praticamente tudo de bom está presente no Galaxy S23 Ultra. Algumas pessoas vão torcer o nariz para o tamanhão, é bem verdade. Outras não gostam do Android com carinha de Samsung (preferem o sistema de outras fabricantes ou o iOS). São ponderações justas, mas há de se reconhecer o esforço de colocar tantos elementos de ponta num produto tão bem acabado.

7 de 8 Este é o Galaxy S22 Ultra, de 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Este é o Galaxy S22 Ultra, de 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Pena que é essencialmente o mesmo de 2022. Pouca coisa mudou. Os compradores serão muito felizes com o Galaxy S23 Ultra. Alguns fãs da marca, no entanto, esperavam mais. Exatamente isso faz o Ultra ser pouco empolgante.

Vale a pena comprar o Galaxy S23 Ultra? Digo de imediato que não se você tiver um S22 Ultra. O movimento de migração faz sentido para quem possui o S20, por exemplo. Essa distância temporal permitirá sentir melhor os avanços de ficha técnica.

8 de 8 Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Não custa avisar que a Samsung está com uma agressiva campanha de marketing para angariar adeptos da linha S23. Quem comprar a versão com armazenamento de 256 GB, por exemplo, vai levar 512 GB para casa. Ela ainda dá fones de ouvido (o Galaxy Buds 2 Pro) de graça. Isso vale por tempo limitado.

O novo vice-presidente da área de dispositivos móveis da Samsung no Brasil, Gustavo Assunção, ainda me confidenciou que as ofertas de trade in (ou seja, em que o cliente dá o aparelho antigo na troca de desconto pelo novo) serão bastante sedutoras. Vejamos como será a adesão ao mais importante lançamento da marca no primeiro semestre.

Pequenas observações

Todos os S23 no planeta vão usar Snapdragon. A Samsung não vai usar chip Exynos, de fabricação própria, nesta geração. Menos uma polêmica.

A gravação de vídeo chega a 8K com 30 quadros por segundo. Nada mal!

A câmera de selfies passou de 40 para 12 megapixels. Como o número absoluto não é tudo, a fabricante diz que mesmo assim, as fotos estão melhores que no ano passado.

Carregador na caixa: toda a linha do S23 vem com componente de 25W. Desta vez sem necessidade de fazer resgate.

Os esforços em prol do meio ambiente estão presentes. Esta geração utiliza 12 tipos de peças feitas de material reciclável, o dobro do visto em 2022.

A tela em AMOLED Dinâmico 2X com taxa de atualização de 120 Hz está deliciosa de manusear.

Thássius Veloso viajou para San Francisco, nos EUA, a convite da Samsung