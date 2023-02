Samsung Galaxy Z Flip 5 pode ganhar grande tela externa quadrada

O tamanho maior e a proporção quase quadrada do display devem oferecer mais possibilidades de exibição do que os seus antecessores, que tinham apenas uma pequena faixa retangular para mostrar o relógio e algumas notificações. De acordo com o Ice Universe, a tela deve cobrir quase toda a superfície externa do smartphone, deixando dois pequenos furos para as câmeras, sobrepondo a tela, conforme mostra a arte feita por ele, para exemplificar.

O site PhoneArena acredita que a tela externa poderia ter as mesmas funções da tela principal, porém, de forma compacta e otimizada, utilizando as principais ferramentas de exibição do Android. O usuário seria capaz de interagir com as redes sociais e apps de mensagens de forma mais rápida sem precisar abrir o aparelho, por exemplo. Isso, em última análise, poderia até mesmo aumentar o tempo de vida útil das dobradiças.

Desta forma, segundo o site, esta tela externa do Galaxy Z Flip 5 poderia ter entre 3,5 e 4 polegadas, o que seria maior do que o display do recém-lançado Oppo Find N2 Flip, que tem 3,26 polegadas. Ela poderia ser maior até mesmo do que o Motorola Razr de 2023, que teve alguns rumores vazados no final do ano passado.

Apesar de a ficha técnica do Galaxy Z Flip 5 ainda permanecer um mistério, o PhoneArena acredita que o aparelho poderia vir com uma versão do processador Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm, o mesmo que equipa o Samsung Galaxy S23, com ajustes para o novo aparelho. O próximo dobrável da marca também tende a ganhar novas dobradiças, o que poderia evitar os vincos marcados.