Samsung, Google e Qualcomm se unem para criar aparelho XR antes da Apple

A Samsung anunciou planos para desenvolver dispositivos de realidade estendida (XR) com a colaboração de parceiros importantes, tais como Google e Qualcomm . A revelação foi feita durante o evento Unpacked , após o anúncio do Galaxy S23 — a nova linha de celulares da empresa sul-coreana. Apesar disso, nenhum aparelho de realidade virtua l ou realidade aumentada foi apresentado durante a conferência da marca e os detalhes sobre o projeto seguem em segredo.

De acordo com as informações oficiais, a parceria funcionará da seguinte forma: A Samsung fornecerá o hardware (componentes) do dispositivo; o Google trabalhará no desenvolvimento do softwares; a Qualcomm será a fornecedora do processador.

Parceria entre Samsung, Google e Qualcomm surge após boatos de que a Apple deve lançar um headset VR — Foto: Reprodução/Apple Insider

Como deve ser o dispositivo XR?

Realidade estendida, também chamada de XR, é uma denominação utilizada para descrever um conjunto de tecnologias que incluem desde realidade virtual e aumentada até a mista. O anúncio da parceria da Samsung com as gigantes Google e Qualcomm indica que essas empresas trabalham num vestível deste tipo — como óculos, por exemplo.

O anúncio da colaboração entre as três empresas durante o evento não teve qualquer informação técnica do futuro produto. Ainda assim, TM Roh, presidente e chefe do negócio de experiência móvel da Samsung, afirmou ao The Washington Post que o empreendimento da sul-coreana na realidade estendida também envolveria parcerias de serviços com a Meta e a Microsoft.

Anúncio chega após boatos da Apple

A revelação da parceria conjunta no mercado de realidade estendida veio à tona poucos dias após a imprensa internacional repercutir o fato de que mil funcionários da Apple trabalham num aparelho de realidade virtual, o suposto Reality Pro. De acordo com o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, o dispositivo seria lançado em algum momento antes da WWDC – evento de desenvolvedores da gigante de Cupertino que deve ocorrer em junho.

No passado, Samsung e Google embarcaram na onda VR

Não é a primeira vez que as duas empresas fazem apostas no mercado de realidade virtual. Em 2015, a Samsung apresentou o Gear VR, óculos de realidade virtual que funcionavam em conjunto com smartphones. Em 2017, a marca lançou o Odyssey, um headset VR pensado para uso em PCs com Windows.