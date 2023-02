Samsung lança celular Galaxy A04S no Brasil; veja preço

O Galaxy A04S foi anunciado no Brasil nesta segunda-feira (27) pelo preço sugerido de R$ 1.299 na versão com 64 GB. O celular recém-lançado da Samsung chega para renovar a linha de aparelhos básicos da marca. Na ficha técnica, é possível encontrar detalhes como uma telona de 6,5 polegadas, câmera tripla de até 50 MP para os registros fotográficos e bateria para passar dois dias longe das tomadas. As vendas começam em 6 de março.

O sucessor do Galaxy A03S vem equipado com o Android 13, sistema mais recente do Google, e dispõe da interface One UI Core 4.1. Quanto ao design, agora reformulado, vale dizer que o Galaxy A04S conta com três opções de cor: preto, branco e verde.

2 de 2 Galaxy A04S — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A04S — Foto: Divulgação/Samsung

A tela de 6,5 polegadas é um dos destaques do Galaxy A04S, uma vez que dispõe de uma taxa de atualização de 90 Hz. Isso faz com que o telefone atualize a tela até 90 vezes por segundo, de modo a evitar rastros entre transições de imagens. O número ajuda a garantir vantagens em comparação com modelos que contam com apenas 60 Hz. Por outro lado, a resolução em HD+, comum entre dispositivos da categoria, pode limitar um pouco a experiência em termos de resolução.

Além do display elaborado, o design traz características distintas do Galaxy A03S e mais próximas do Galaxy S23, já que ele reproduz o arranjo fotográfico disposto de forma vertical na lateral do aparelho. Na parte frontal, é possível encontrar um entalhe em formato de gota para abrigar a câmera de selfies. Em termos de resistência, não há informações sobre certificações de proteção contra água e respingos.

No que diz respeito às câmeras, o usuário deve encontrar um arranjo com três lentes. Elas são organizados da seguinte forma no conjunto:

Câmera principal: 50 MP (f/1.8)

Sensor de profundidade: 2 MP (f/2.4)

Câmera macro: 2 MP (f/2.4)

Câmera de selfie: 5 MP (f/2.2)

Já no quesito hardware, destaca-se o processador Exynos 850, de fabricação da Samsung. O chip dispõe de oito núcleos e apresenta velocidade de até 2,0 GHz, o que deve ser o suficiente para executar tarefas básicas do dia a dia sem engasgos. Ainda sobre a ficha técnica, vale mencionar o armazenamento de 64 GB e a memória RAM de 4 GB na versão oferecida ao mercado brasileiro.

Os recursos adicionais mencionam acesso a rede 4G, Bluetooth na versão 5.0 e Wi-Fi dual-band (de 2,4 e 5 GHz). A bateria utilizada para alimentar todo este conjunto reserva 5.000 mAh e pode ser reposta com um carregador USB-C de até 15W de potência.

Ficha técnica do Galaxy A04S (Brasil)