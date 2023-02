Samsung lança Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra; saiba preços no Brasil

A gigante sul-coreana explicou que os telefones da linha S23 são amplamente comercializados em quatro cores: preto, creme, verde e o violeta. Acabamentos adicionais poderão ser encontrados na loja online oficial.

Lançamento Galaxy S23: veja detalhes e preço de todas as versões

Pela primeira vez, os novos integrantes da linha Galaxy S desembarcam no Brasil e em outras partes do planeta ao mesmo tempo – dias depois do anúncio global. No país, clientes que comprarem o S23 ao longo do primeiro mês receberão modelos com o dobro de armazenamento, desde que peguem as chamadas versões básicas, que variam entre 128 GB e 256 GB.

Os aparelhos são muito parecidos com a geração 2022. O TechTudo esteve com eles em San Francisco, nos Estados Unidos, e pôde notar principalmente uma traseira diferente. Ela não traz mais o módulo de câmera numa espécie de protuberância. Em vez disso, as lentes parecem “flutuar” nas costas do telefone.

2 de 4 Detalhes da traseira do Galaxy S23 Plus: lentes de câmeras “flutuam” no corpo do aparelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Detalhes da traseira do Galaxy S23 Plus: lentes de câmeras “flutuam” no corpo do aparelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy S23 tradicional e o Galaxy S23 Plus tiram fotos de até 50 megapixels pela lente principal. A ultra wide faz registros de 12 megapixels e a teleobjetiva tem 10 megapixels.

Quem busca alto desempenho em imagens precisa recorrer ao Galaxy S23 Ultra, cuja lente principal consegue fazer registros de 200 megapixels. A empresa deu um salto em relação à câmera de 108 megapixels vista no ano passado.

O gerente de produtos Renato Citrini, da Samsung no Brasil, explica que o sistema do celular está mais inteligente para situações de baixa luminosidade. Entra em cena uma tecnologia que combina até 16 pixels num só para que o registro final seja mais rico e bem delineado.

Por outro lado, todos os celulares da linha S23 tiram selfies de no máximo 12 megapixels. Houve uma queda em relação aos 40 megapixels do ano passado. Mesmo assim, Citrini diz que as fotos saem com qualidade melhor do que antes.

3 de 4 Galaxy S23 conta com painel AMOLED Dinâmico 2X — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 conta com painel AMOLED Dinâmico 2X — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Os rumores se confirmaram: a linha S23 traz processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, uma edição especial do chip mais potente da Qualcomm. Isso quer dizer, na prática, que os telefones da marca conseguem velocidade maior do que outros aparelhos com o mesmo componente. Neste ano não vai ter polêmica pois a companhia abriu mão de usar o chip Exynos, de fabricação própria.

A Samsung calcula que o aumento em processamento é de 30% frente ao modelo do ano passado. A placa gráfica tem ganhos de cerca de 40% e passa a ser compatível com Ray Tracing, recurso visto em jogos que exigem um apuro visual maior. Já o processamento de inteligência artificial sobe outros 40%.

S23 e S23 tradicional trazem memória RAM de 8 GB, enquanto o S23 Ultra recorre a 12 GB. Este esquema tem se repetido nos últimos anos.

Por falar na diferenciação entre eles, é importante dizer que tamanho faz diferença. O S23 tem tela de 6,1 polegadas, o S23 Plus pula para 6,6 polegadas e o S23 Ultra cresce ainda mais, para 6,8 polegadas. Todos contam com painel AMOLED Dinâmico 2X, capaz de entregar excelente resolução, cores vibrantes e muito contraste.

4 de 4 Galaxy S23 Ultra tem S Pen embutida no próprio aparelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 Ultra tem S Pen embutida no próprio aparelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O telefone Ultra é grandão, com cantos mais retilíneos que os demais. Assim como ocorreu em 2022, ele traz no próprio corpo a caneta eletrônica S Pen. Os usuários conseguem rabiscar na tela e realizar edições de maneira mais detalhada graças ao acessório.

A Samsung confirmou que o Galaxy S23 vendido no Brasil inclui o carregador na caixa. A decisão sepulta de vez eventuais problemas com as autoridades brasileiras.

Aliás, a bateria cresceu 200 mAh no Galaxy S23 (chegando a 3.900 mAh) e no Plus (totalizando 4.700 mAh). A versão Ultra permanece com 5.000 mAh. De acordo com Citrini, otimizações de software fazem com que a autonomia seja maior do que no Galaxy S22 Ultra, do ano passado.

Detalhes das câmeras da linha Samsung S23 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo A linha Galaxy S23 é composta pelo modelo tradicional e pelas versões Plus e Ultra. Todos os celulares contam com processador Snapdragon 8 Gen 2 numa edição especial produzida pela Qualcomm para a Samsung.

A Samsung explicou que os telefones saem de fábrica com Android 13 e devem ir até o Android 17. Seriam, portanto, quatro novas versões do sistema. Além disso, rodam a One UI 5.1. Dentre as novidades do sistema está uma tela de segurança e privacidade que foi redesenhada para ficar mais simples de compreender.

Conforme ocorreu nos últimos anos, os três modelos de S23 também são compatíveis com internet 5G. A nova rede de dados promete conexão até 100 vezes mais rápidos. Aos poucos, ela está chegando às cidades médias do território nacional.

A sustentabilidade faz parte do projeto do Galaxy S23, tanto que a fabricante dobrou a quantidade de componentes produzidos com material reciclado. Existe alumínio reciclado na bandeja do SIM card e nas teclas laterais, por exemplo. Já garrafas PET fazem parte da composição do vidro traseiro.