Samsung libera One UI 5.1 para alguns celulares; veja os modelos

A Samsung começou a liberar a da versão 5.1 da One UI para alguns modelos de celulares. A nova interface personalizada da empresa baseada no Android , do Google , foi anunciada recentemente com o lançamento do Galaxy S23 . Entre as novidades incluídas no pacote estão a adição de mais widgets e opções de customização do sistema, além de maior personalização da tela de bloqueio dos smartphones da empresa.

A Samsung já tinha sinalizado anteriormente que liberaria a One UI 5.1 para uma gama de aparelhos da marca. No entanto, a empresa não havia confirmado qualquer cronograma específico com a data exata de quando o update chegaria aos dispositivos. Com isso, a atualização chegou de surpresa em algumas partes do mundo na madrugada desta segunda-feira (13), e gerou uma série de comentários no Reddit e no Twitter.

A Samsung trouxe muitas das funcionalidades de software da série Galaxy S23 para os dispositivos mais antigos com a One UI 5.1. Alguns exemplos principais são um aplicativo de Galeria melhorado com reconhecimento de objetos e pesquisa aprimorada e integração RAW para profissionais no aplicativo Câmera. Outras adições incluem modos e rotinas mais inteligentes e um novo widget de bateria. A atualização inclui ainda o patch de segurança de fevereiro de 2023 e, dependendo do dispositivo, o arquivo de download pode pesar até 1,9 GB.

Apesar dos diversos relatos da aparição da One UI 5.1, a atualização deve chegar de maneira progressiva aos donos dos aparelhos. Na Alemanha e na Holanda, por exemplo, donos de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra já começaram a ser contemplados com a novidade, enquanto usuários dos mesmos dispositivos no Brasil ainda devem esperar alguns dias. Outros exemplos são Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3, que estrearam a nova interface na Índia e na Tailândia.

Veja quais smartphones Galaxy receberão a One UI 5.1

Vale lembrar que esta é uma lista preliminar que compõe o rol da primeira fase de atualização. Ou seja, após o processo, outros modelos da companhia (incluindo as linhas intermediárias Galaxy A e Galaxy M) estarão aptos a receber a nova versão da One UI 5.1. Para verificar se a atualização está disponível, o usuário deve acessar o app de configurações e tocar em “Atualização de Software”. Caso a One UI 5.1 esteja liberada, basta ir em “Baixar e instalar”.