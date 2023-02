Samsung revela nova linha Galaxy Book 3 com Intel de 13ª geração

A linha de notebooks da Samsung ganha um importante reforço com o lançamento do Galaxy Book 3 Pro, do Galaxy Book 3 Pro 360 e do Galaxy Book 3 Ultra nesta quarta-feira (1º). Os aparelhos trazem a mais recente leva de processadores da Intel, de 13ª geração. Os laptops foram anunciados no evento Unpacked, nos Estados Unidos, junto com os celulares da linha Galaxy S23.