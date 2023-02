Santo Maldito: conheça história e elenco da nova série brasileira do Star+

A trama provocativa de Santo Maldito segue a história do professor de cursinho Reinaldo, de 45 anos. Apesar de frustrado com sua profissão, ele busca se tornar um grande escritor best-seller. O protagonista é ateu e segue sua vida normalmente, até que sua esposa Maria Clara entra em coma. Sem saber o que fazer, ele pensa em acabar com o sofrimento de sua parceira, que, de repente, acorda de seu estado vegetativo por um “milagre”.

No entanto, a problemática da série começa quando um fiel de uma igreja local atribui a Reinaldo a realização de um milagre após gravar o ocorrido com Maria Clara. A partir deste acontecimento, o professor é convidado pelo pastor a pregar na igreja neopentecostal do bairro. Precisando de dinheiro, o protagonista embarca em uma jornada como líder religioso mesmo não acreditando em Deus, enganando fiéis e afirmando possuir poderes divinos.

Além de ser estrelado por Felipe Camargo (Xingu) no papel do protagonista Reinaldo e Ana Flávia Cavalcanti (Além do Tempo) como a esposa Maria Clara, o time de atuação de Santo Maldito ainda é contemplado com nomes como Augusto Madeira (Malasartes e o Duelo com a Morte), Bri Fiocca (Shippados), Flávio Bauraqui (Arcanjo Renegado), Bárbara Luz (Unicórnio), Vinícius Meloni (Todos os Mortos), Marina Provenzzano (Todas as Mulheres do Mundo), Ravel Cabral (Turma da Mônica: Laços), Helena Albergaria (Chão de Fábrica) e Mariana Sena (Spectros). Por fim, o ator Othon Bastos (Depois do Universo) também se junta ao elenco como participante especial da produção.